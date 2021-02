Oficjalnie

Ernest Muci piłkarzem Legii Warszawa

Wtorek, 23 lutego 2021 r. 18:02 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Ernest Muci został nowym piłkarzem Legii Warszawa. 19-letni napastnik podpisał ze stołecznym klubem kontrakt do 30 czerwca 2025 roku.



- Legia to wielki klub i wielka szansa dla mnie. Muszę się tu dobrze pokazać i być najlepszą wersją siebie. Legia posiada doskonałą bazę treningową, obejrzałem też stadion, przyjrzałem się zawodnikom, którzy reprezentują wysoki poziom. Chcę jeszcze dojrzeć i cieszyć się grą. Staję przed nową szansą i choć to trudne wyzwanie, czuję, że jestem na nie gotowy - mówi Muci cytowany przez oficjalną stronę mistrzów Polski.



Ernest Muci urodził się 19 marca 2001 roku w Tiranie. Przygodę z piłką nożną rozpoczynał w Dinamie Tirana, by wkrótce przenieść się do klubu, któremu kibicował - KF Tirana. W seniorskiej drużynie zadebiutował w styczniu 2018 r., w wieku 16 lat, w wygranym 3-0 meczu II ligi z KS Shkumbini. W marcu 2018 r. zdobył swoją pierwszą bramkę w seniorskich rozgrywkach. Łącznie rozegrał 11 meczów, w których strzelił 3 gole, a jego zespół awansował do wyższej ligi. W albańskiej najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutował 2 września 2018 r. w przegranym 1-3 spotkaniu z FK Kukësi. Zdobył wówczas jedyną bramkę dla swojej drużyny.



W tym samym roku zaczął otrzymywać powołania na mecze reprezentacji Albanii do lat 19. Swój pierwszy występ w kadrze zaliczył 8 września 2018 r. Strzelił wówczas jedynego gola w meczu, który dał Albańczykom zwycięstwo nad Islandią. Obecnie występuje w reprezentacji U-21.



W poprzednim sezonie rozegrał 20 spotkań w KF Tirana, w których zdobył 7 bramek. W obecnym jest jednym z podstawowych zawodników - wystąpił we wszystkich 20 rozegranych dotychczas meczach ligowych (prawie zawsze w pełnym wymiarze czasowym) i strzelił 5 goli.



Ernest Muci

data urodzenia: 19.03.2001, Tirana (Albania)

wzrost: 180 cm

pozycja: napastnik