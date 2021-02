Kante rozwiązał kontrakt z Legią

Jose Kante po dwóch i pół roku żegna się z Legią Warszawa. Kontrakt 30-letniego napastnika został rozwiązany za porozumieniem stron. Przygoda Jose Kante przy Łazienkowskiej była sinusoidą. Do klubu trafił w lipcu 2018 roku i rozpoczął sezon od strzelenia 5 goli, ale gdy trenerem został Ricardo Sa Pinto, jego sytuacja w zespole uległa pogorszeniu i skończyło się na zesłaniu na wypożyczenie wiosną 2019 roku. Kolejny szkoleniowiec postawił sobie za cel odbudowanie Gwinejczyka i ten odpłacił mu się fantastyczną formą jesienią 2019 roku (27 meczów, 13 goli). Nic dziwnego, że na początku 2020 roku nikt nie wyobrażał sobie innej opcji jak przedłużenia kontraktu o kolejny sezon (do czerwca 2021). Tak się stało, a Kante w lutym rozpoczął dalsze strzelanie (4 gole w 3 meczach) i wydawało się, że nic go nie zatrzyma. Tymczasem od marca do końca 2020 roku strzelił tylko jedną bramkę. W obecnym sezonie zaledwie 3 razy wybiegł na boisko w podstawowej jedenastce i ciągle boryka się z różnymi urazami, które skutecznie uniemożliwiają mu pełny udział w treningach, a tym bardziej w meczach. Ostatni raz widzieliśmy go na murawie 24 września. Zimą miał odejść do Chin, więc nie pojechał na zgrupowanie do Dubaju i trenował z drugą drużyną. Transfer ostatecznie upadł, a na dodatek Kante doznał urazów przez co cały czas nie trenował. Umowa Kante z Legią wygasała w czerwcu 2021. Statystyki Jose Kante w Legii Warszawa: Ekstraklasa: 43 meczów, 12 goli Puchar Polski: 6 meczów, 3 gole Superpuchar Polski: 1 mecz, 0 goli Europejskie puchary: 9 meczów, 4 gole SUMA: 59 meczów, 19 goli

Komentarze (39)

+ dodaj komentarz

dodaj

bronek49 - 1 minutę temu, *.chello.pl Kante ostatnio za bardzo symulowal dobrze że odchodzi nie będzie Legii robił łaski nie podoba się to wypad odpowiedz

bronek49 - 1 minutę temu, *.chello.pl Kante ostatnio za bardzo symulowal dobrze że odchodzi nie będzie Legii robił łaski nie podoba się to wypad odpowiedz

markus - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Za nie uszanowanie barw miał zakaz gry I koniec tematu może to go nauczy w innych klubach nara odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl w sumie dobrze, bo od roku to tylko kontuzje... odpowiedz

Zgred - 1 godzinę temu, *.as9105.com I to jest najlepszy transfer tego okna:)) odpowiedz

ZGL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Powodzenia i nie do zobaczenia w "LEGII" !!! odpowiedz

GL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jezeli "LEGIA " przegra ewentualnie w Zabrzu to na kogo kolej a tym bardziej ze ma do udowodnienia za porazke 1-3 i to na swoim stadionie !!! odpowiedz

Dexter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Odbuduje się jeszcze w ekstraklasie i strzeli nam bramkę odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Dexter: prędzej zrobi kupę i w nią wdepnie... odpowiedz

WL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ta sytuacja z koszulka "LEGII" do dzis sie sni P.Kante !!! odpowiedz

Aldek - 1 godzinę temu, *.18.56 Nareszcie żegnam bez zalu odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl I bardzo dobrze bo nie bylo nadziei ze bedzie dobrze gral a kopanie koszulki to byl powod ze powinien od razu opuscic LEGIE !!! odpowiedz

Jose - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dzięki za wszystko Kante ! odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Teraz będzie kopał koszulkę innego klubu:)Ci co już za nim tęsknią,niech spojrzą w jego żałosne statystyki.Pekhart w niecały rok zdobył więcej bramek dla Legii. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Sranie w banie.Kopał koszulkę i dostał zakaz gry w klubie.Myślę,że zapamięta te sytuacje do końca życia.I to nauczy go szacuknu do barw w każdym następnym klubie.

Następny do wywalenia chórzysta. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl dzięki Panie Jose ! niech Ci się wiedzie ! odpowiedz

dynamit - 2 godziny temu, *.com.pl Krzyż na drogę. odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to Sebo(L) dziś będzie pił maciorę ;) odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Żmija : jeśli Ci chodzi o mnie,to ja już przed jego transferem pisałem,że to nie jest miejsce dla niego i on nie jest wzmocnieniem dla nas. Cała reszta jak jego gra,statystyki,zachowanie i dzisiejsze odejście

było tego potwierdzeniem. A pieprzenie,że nadawał się do gry kombinacyjnej...Tak,drużyna musiała kombinować, jak z nim grać... odpowiedz

beefcake - 2 godziny temu, *.net.pl wiadomo co z Grosickim? odpowiedz

nadTrener - 2 godziny temu, *.com.pl Szerokiej drogi, leniuchu! odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dalej w kolejce Rocha Astiz Lewczuk Cierzniak Wdowiak. Już powinny być przedłużenia z Wszolkiem i Vesovicem. odpowiedz

haha - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Andreas : Wdowiak to na pewno... odpowiedz

Zawieja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Andreas : wdowiak :) już rozwiązał odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @Zawieja : Co więcej nawet nie zdążył podpisać a już rozwiązał :):) odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No i dobrze bo nie kumal taktyki Czesia. odpowiedz

Anonim - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zwalnia miejsce dla Grosika i Albańczyka ! odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W formie zły nie był, w obecnej dyspozycji żegnam bez żalu. Do napadu na tę rundę jest Muci, Pekhart, Lopes. odpowiedz

Pepcio(L) - 1 godzinę temu, *.net.pl @Ja: jedyny "wolny"Lopes na świecie odpowiedz

Franco - 47 minut temu, *.plus.pl @Pepcio(L): ???? odpowiedz

zorientowany - 2 godziny temu, *.m247.com Odchodzi jedna z legend Legii a kasztany się cieszą odpowiedz

cozagosc - 2 godziny temu, *.chello.pl @zorientowany: legend XDXDXD odpowiedz

zdezorientowany - 2 godziny temu, *.chello.pl @zorientowany: uuu... jak niewiele trzeba aby zostać legendą odpowiedz

Grzesiek_DolnyMokotów - 2 godziny temu, *.onet.pl Może i dobrze, że odchodzi.

Jose, dzięki wielkie za wszystkie bramki !!!

Incydent z koszulka niepotrzebny !!!

Powodzenia !!! odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Lekką ręką pozbyli się Kante a w napadzie jest póki co bryndza. odpowiedz

Pepe - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kris: Serio ? odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl jeszcze Rocha odpowiedz

miron - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i dobrze:) odpowiedz

Czesiek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nara Jose, powodzenia gdzieś tam....

Szkoda incydentu z koszulka ale nie on pierwszy nie ostatni coś nie odwalil...

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.