5-7.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piłkarze Legii w niedzielę zagrają wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Dzisiaj natomiast nasi koszykarze zagrają wyjazdowy mecz z Treflem Sopot - dla legionistów będzie to szansa na rewanż za słaby występ w 1/4 finału Pucharu Polski. Mecz koszykarzy można obejrzeć w serwisie Emocje.TV. W niedzielę o 14:00 nasi futsaliści podejmować będą We-Met Kamienicę Królewską - transmisja na FB/YT naszej sekcji. Rozkład jazdy: 05.03 g. 19:00 Trefl Sopot - Legia Warszawa [kosz] 06.03 g. 13:15 Legia II Warszawa - Zawisza Bydgoszcz [LTC 6] 06.03 g. 14:00 Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 06.03 g. 19:10 Radomiak Radom - Chrobry Głogów 07.03 g. 12:40 GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 07.03 g. 14:00 Legia Warszawa - We-Met Kamienica Królewska [futsal, ul. Gładka 18] 07.03 g. 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 07.03 g. 18:00 Legia II Warszawa - AZS UMCS Start Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: Rozgrywki ligowe zainaugurują zawodnicy występujący w CLJ U15, U17 i U18. Mecz juniorów starszych będzie można obejrzeć na żywo na kanale YT Łączy nas Piłka, 06.03 g. 11:15 Legia U18 - Pogoń Szczecin U18 [CLJ U18][LTC 6, transmisja YT - Łączy Nas Piłka] 06.03 g. 15:00 Legia U17 - Znicz Pruszków U17 [LTC 6] 06.03 g. 17:00 Legia U16 - STF Champion Warszawa U17 [LTC] 06.03 g. 19:11 MKS Polonia Warszawa 06 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Konwiktorska 6] 07.03 g. 10:00 Pogoń Grodzisk 2004 - UWKS Legia U18 [Grodzisk Maz., Al. Mokronoskich 4] 07.03 g. 12:00 Legia U10 - Jagiellonia Białystok U10 (2011)[ul. Łazienkowska 4] 07.03 g. 12:00 Legia U11 - Jagiellonia Białystok U11 (2010)[ul. Łazienkowska 4] 07.03 g. 13:00 Legia U14 - Olympic Wrocław U14 (07)[LTC] 07.03 g. 14:00 Legia U12 - ŁKS Łódź 09 [ul. Łazienkowska 4] 07.03 g. 16:00 Legia U13 - Hutnik Kraków U13 (2008)[ul. Łazienkowska 4] 07.03 g. 18:00 Polonia Warszawa SA U18 - UWKS Legia U18[ul. Konwiktorska 6]

