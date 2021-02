Pierwszy trening Rusyna. Pekhart i Boruc nieobecni

Wtorek, 23 lutego 2021 r. 14:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorkowe przedpołudnie Legia Warszawa rozpoczęła przygotowania do kolejnego ligowego meczu. W sobotę ekipę Czesława Michniewicza czeka wyprawa na Śląsk i mecz z Górnikiem Zabrze. Niestety kolejny tydzień treningów rozpoczął się od kilku nieobecności. Nadal z drużyną nie trenują Artur Boruc, Tomas Pekhart i Igor Lewczuk. Zabrakło także Filipa Mladenovicia i Joela Valencii. Do zajęć wrócił natomiast Mateusz Cholewiak.



Fotoreportaż z treningu - 35 zdjęć Woytka



Pierwszy raz w treningu wziął udział Nazarij Rusyn, który pomyślnie przeszedł testy medyczne i będzie wypożyczony do Legii z Dynama Kijów do końca tego roku kalendarzowego. Jutro najprawdopodobniej dołączy także Ernest Muci, który dziś kończy testy medyczne. Albańczyk będzie ostatnim wzmocnieniem drużyny w tym oknie transferowym.



Zajęcia rozpoczęły się od kilku kółek dookoła boiska. Nie wzięli w nich udziału Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Bartosz Kapustka i Radosław Cierzniak, czyli rada drużyny. W tym czasie Michniewicz przeprowadził z nimi kilkuminutową rozmowę. Czego dotyczyła? Nie wiemy, ale możemy domyślać się, że chodziło o ostatnie wydarzenia związane z Pawłem Wszołkiem. Pomocnik normalnie trenował z resztą drużyny.







Najpierw zawodnicy grali w kilku grupach w dziadka, a następnie zostali podzieleni na trzy ekipy, które rywalizowały na skróconym polu gry - najpierw bez bramek na dwa kontakty, a następnie z udziałem bramkarzy.



Składy były następujące:

Różowi: Mosór, Skibicki, Włodarczyk, Cholewiak, Yaxshiboyev, Kisiel, Mucha

Fioletowi: Slisz, Gwilia, Wieteska, Kostorz, Hołownia, Wszołek, Rusyn

Zieloni: Szabanow, Kapustka, Jędrzejczyk, Juranović, Andre Martins, Luquinhas, Rafael Lopes



Kolejne zajęcia zostały zaplanowane na środowe przedpołudnie.