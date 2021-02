NS: 13 marca spotykamy się przy Ł3!

Wtorek, 23 lutego 2021 r. 20:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 13 marca o godzinie 20:00 piłkarze Legii rozegrają najbliższe ligowe spotkanie, z Wartą Poznań. Nieznani Sprawcy informują, że w tym właśnie terminie spotykamy się przy Łazienkowskiej 3, aby wyrazić głośno nasze zdanie nt. zamkniętych stadionów. "Domagamy się rozsądnego powrotu do normalności" - informują NS-i.



Poniżej cała informacja od Nieznanych Sprawców:



"Drodzy Kibice!



Nadszedł ten moment.

Jak pokazują wydarzenia z niedalekiej przeszłości-mimo ciężkich czasów, wiele osób wyrażało swoje zdanie na ulicach.

Protestowali niemal wszyscy, pod głupszymi czy mądrzejszymi powodami, ale protestowali-takie święte prawo Polaka, że mu się musi nie podobać. Protestuje się wszędzie, w domu, w lidlu, pod ministerstwem rolnictwa, w internecie, czy też na tak zwanej ulicy.



Czas, abyśmy my, kibice Legii Warszawa, takie zdanie w naszej sprawie wyrazili. Nie w internecie, nie poprzez nasmarowanie na kawałku prześcieradła napisu, który totalnie nic nie zmienia i nikogo nie obchodzi. Czas, abyśmy głośno powiedzieli, co uważamy o zamkniętych stadionach i jak bardzo potrzebujemy na nie wrócić. Abyśmy przypomnieli, że jesteśmy i domagamy się rozsądnego powrotu do 'normalności'. Jako obywatele mamy do tego prawo i czas z tego prawa skorzystać.



Dlatego WSZYSCY widzimy się 13.03 o godzinie 20:00 przy ul. Łazienkowskiej 3. Dostosowujemy się rzecz jasna do wszelkich obowiązujących obecnie zasad i robimy swoje!



Dość tego marazmu, do zobaczenia."