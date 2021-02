Kibice Legii Warszawa z Bielan i Łomianek po raz kolejny wsparli dzieci ze szpitala. Po dostarczeniu dziecięcych gadżetów do Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym , tym razem legioniści obdarowali pacjentów poradni specjalistycznych w Centrum Zdrowia Dziecka dziecięcymi albumami i naklejkami z serii Psi Patrol oraz Moje Małe Zoo.

StaryChlopzBielan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szanuję za każde takie działanie odpowiedz

Rytm - 6 godzin temu, *.centertel.pl Brawo. Świetna sprawa. odpowiedz

Prezes Muflon - 7 godzin temu, *.156.228 SZACUN odpowiedz

