Luis Rocha piłkarzem Cracovii

Portugalczyk Luis Rocha nie jest już piłkarzem Legii Warszawa. Potwierdziły się informacje, które publikowaliśmy w ubiegły wtorek - 27-letni lewy obrońca związał się półrocznym kontraktem z Cracovią . Luis Rocha trafił na Łazienkowską zimą 2019 roku. Początek miał całkiem obiecujący, bo niemal od razu został podstawowym obrońcą w rundzie wiosennej wystąpił w 11 z 18 meczów. W sezonie 2019/20 nie było już tak dobrze. Większość czasu Portugalczyk spędził na ławce rezerwowych. Wystąpił w 21 z 50 rozegranych przez Legię spotkań. Wiosną 2020 roku wszystko wskazywało na to, że klub nie przedłuży wygasającego kontraktu, ale zawodnik zanotował bardzo dobrą końcówkę sezonu i niejako w nagrodę przedłużono z nim umowę na kolejny sezon z opcją przedłużenia o jeszcze jeden rok. Z niej już jednak nie skorzystano, bo w obecnych rozgrywkach Luis Rocha pojawił się na murawie zaledwie 5 razy (2 Ekstraklasa, 2 Puchar Polski, 1 Superpuchar Polski). Na boisku spędził w sumie 334 minuty. Przed przygotowaniami do rundy wiosennej sztab szkoleniowy dał wolną rękę zawodnikowi w poszukiwaniu nowego pracodawcy i nie zabrał go na zgrupowanie do Dubaju. Przez ostatnie kilka tygodni Portugalczyk trenował z trzecioligowymi rezerwami Legii. Statystyki Luisa Rochy w Legii Warszawa: Ekstraklasa: 26 meczów Puchar Polski 4 mecze Superpuchar Polski: 1 mecz Europejskie puchar: 6 mecz Suma: 37 meczów, 0 goli fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com

SF - 21 minut temu, *.tpnet.pl Powodzenia P. Rocha !!! odpowiedz

markus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Sprzątamy a MLADENOWICZ bez kartek I ŻADNEJ kontuzji odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powodzenia i cierpliwości w pracy z przygłupem probierzem. odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.centertel.pl To niech teraz się modlą żeby Mladenovic był zdrowy odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @Luk: są Cholewiak i Hołownia odpowiedz

Ziomek69 - 2 godziny temu, *.65.144 Szkoda bo naprawdę solidny gracz odpowiedz

PLBBOY - 28 minut temu, *.inetia.pl @Ziomek69: Przegrał rywalizację o miejsce w składzie. W Krakowie może być solidnym wzmocnieniem. odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Powodzenia w dalszej karierze chłopaku...nic do niego nie mam,poziomu nie zaniżał,nie marudził , kwasów nie robił - a bo nie gram...solidny obrońca,niech mu się tam wiedzie... odpowiedz

Johny - 2 godziny temu, *.chello.pl @robochłop: w obronie to nawet lepszy niż Karbownik byl. Gorzej do przodu. Chociaz Karbownik robil duzo wiatru a tez liczb nie mial. Tylko wiadomo trzeba promować Mlodego. Tak to całkiem niezły grajek z Niego byl. odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Johny: W każdej drużynie są ci od grania na fortepianie-i ci co fortepian trzymają,żeby równo stał...Rocha niby tylko trzymał, ale mocno i pewnie... odpowiedz

