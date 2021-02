Trening: Powrót Boruca i Muzyka

Środa, 24 lutego 2021 r. 13:15 Woytek

Środowy dzień treningowy drużyny Legii wygląda nieco inaczej niż zwykle. Przed południem na boisku stawiła się grupa zawodników, którzy grali ostatnio częściej. To oni najprawdopodobniej mają największe szanse na występ od pierwszej minuty w meczu z Górnikiem Zabrze. Sztab szkoleniowy poświęcił czas zagadnieniom taktycznym.



Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka



Zanim jednak piłkarze wyszli na świeże wiosenne powietrze i świecące z dnia na dzień coraz mocniej słońce, przeprowadzili solidną pracę na siłowni. W niej nie uczestniczyli Artur Boruc i Wojciech Muzyk, którzy chwilę po godzinie 11 wraz z Krzysztofem Dowhaniem od razu na boisku. Muzyk stracił w zasadzie całą rundę jesienną z powodu urazu pleców. Zawodnik musiał przejść operację i od pewnego czasu wdrażany jest do treningu, teraz przyszła pora na typowo bramkarskie zajęcia.





Cezary Miszta - fot. Woytek / Legionisci.com



Po krótkiej rozgrzewce pod okiem Łukasza Bortnika drużyna została podzielona na dwa pięcioosobowe składy, które uzupełniali dwaj młodzi bramkarze Cezary Miszta i Kacper Tobiasz.



Fioletowi: Kapustka, Slisz, Wieteska, Juranović, Mladenović

Różowi: Szabanow, Andre Martins, Rafael Lopes, Luquinhas, Jędrzejczyk



Rywalizacja trwała w kilkuminutowych meczach na małym boisku, następnie rozpoczęła się praca nad fazą ataku, a trening zakończyły ćwiczenia strzeleckie.



Po południu na boisku stawią się pozostali zawodnicy i rozegrają wewnętrzną gierkę z Legią II. Będzie więc okazja zobaczyć w akcji trzech nowych zawodników - Jasura Yaxshiboyeva, Nazarija Rusyna i Ernesta Muciego. Dla tego ostatniego będą to pierwsze zajęcia w z nowymi kolegami.