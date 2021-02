Waniek odchodzi do Olimpii Elbląg

Aleksander Waniek , zawodnik trzecioligowych rezerw Legii, został zarejestrowany w PZPN jako zawodnik Olimpii Elbląg. 22-letni pomocnik jesienią zagrał siedem spotkań w III lidze. Waniek na Łazienkowską trafił na początku 2006 roku z GKP Targówek, czyli w wieku 8 lat. Od tamtej pory przeszedł wszystkie szczeble juniorskie w stołecznej drużynie. Od sezonu 2014/15 występował w rezerwach, ale nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny. Jego kontrakt z Legią wygasa w czerwcu tego roku.

Hehe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Hehe Olek kumpel z osiedla. Jestem 10 raz starszy ale jako dzieciak gral naprawde niezle. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl On chyba nigdy nie dostał faktycznej szansy na przebicie się do pierwszej drużyny. odpowiedz

markus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Sprzątamy odpowiedz

