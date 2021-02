Sparing: Legia 3-0 Legia II. Trzy bramki nowych

Środa, 24 lutego 2021 r. 18:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

W ramach popołudniowego treningu pierwsza drużyna Legii zagrała sparing z drużyną rezerw. Na boisku zobaczyliśmy tych, którzy ostatnio grali mniej i trzech nowych graczy. Nie trenował Tomas Pekhart, który jest nadal pod obserwacją lekarzy i jego występ w najbliższym meczu stoi jeszcze pod znakiem zapytania.



Fotoreportaż ze sparingu - 27 zdjęć Woytka



Pierwsze niezłe wrażenie zrobił przede wszystkim Ernest Muci, który grał w środku pola. Zaprezentował dobry drybling i przegląd pola. Zagrywał ciekawe prostopadłe piłki. Wydaje się, że jest zawodnikiem, który jak Artem Szabanow od razu gotowym do gry. Z kolei Nazarij Rusyn, który wystąpił na lewym skrzydle, starał się często schodzić do środka i uderzać na bramkę, ale raczej były to niezbyt udane próby. W ataku wystąpił Jasur Yaxshiboyev - nasze wrażenie na start jest takie, że będzie potrzebował jeszcze kilka tygodni, by dojść do pełnej dyspozycji fizycznej.



TRENER LEGII O NOWYCH ZAWODNIKACH



- Mecz rozgrywany w dobrym tempie. Widać, że młodzi chcieli się pokazać. U nas myślę, że Hołownia jest w dobrej formie, Kisiel też. To będzie kiedyś środkowy obrońca na reprezentację. Miał dziś rozgrywać, wchodzić między naszych stoperów. Kisiel bardzo ładnie czyta grę i robi największe postępy spośród młodych. Do Dubaju przyjechał taki przestraszony, ale bardzo szybko się adaptuje. Duży talent. - ocenił Michniewicz.



Szybka i zacięta gierka



Mecz z drugą drużyną był bardzo interesujący. Nie brakowało wielu sytuacji w ofensywie - także ze strony trzecioligowców, szeregach których wystąpili Kacper Skibicki i Szymon Włodarczyk. W pierwszej części najgroźniejszą sytuację dla jedynki stworzył duet Mateusz Cholewiak - Kacper Kostorz. Ten drugi uderzył z główki, ale trafił w poprzeczkę. W odpowiedzi Ariel Mosór w ostatniej chwili zablokował uderzenie Patryka Pierzaka. Sporo strzałów na bramkę oddał Nazarij Rusyn, ale nie sprawiły one zbyt wielu problemów Radosławowi Cierzniakowi.



W drugiej części bardziej doświadczeni zawodnicy udokumentowali swoją przewagę trzema bramkami. Pierwszą zdobył z główki Ernest Muci, który wyskoczył najwyżej po dośrodkowaniu Waleriana Gwilii z rzutu rożnego. Chwilę później na 2-0 podwyższył Jasur Yaxshiboyev, pokonując w sytuacji sam na sam Kacpra Tobiasza. W 57. minucie wynik ustalił trzeci nowy nabytek Legii Nazarij Rusyn. Ukrainiec skutecznie wykończył główką dośrodkowanie Pawła Wszołka. Zwycięstwo mogło być okazalsze, ale w samej końcówce piłka po uderzeniu Muciego trafiła w poprzeczkę.



Sparing: Legia Warszawa 3-0 (0-0) Legia II Warszawa

1-0 - 48' Ernest Muci

2-0 - 50' Jasur Yaxshiboyev

3-0 - 57' Nazarij Rusyn



Legia: Cierzniak - Wszołek, Mosór, Hołownia, Cholewiak - Muci, Gwilia, Kisiel, Rusyn - Kostorz, Yaxshiboyev



Legia II: Tobiasz - Wojtysiak (35' Cichocki), Astiz, Pruchnik, Konik - Barnowski (35' Niedźwiedzki), Gościniarek (35' Ciepiela), Kwietniewski (35' Kurowski), Pierzak (Cielemęcki), Skibicki (46' Skwierczyński) - Włodarczyk (46' Kamiński)



Grano 2 x 35 minut.