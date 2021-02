Michniewicz o nowych zawodnikach

Środa, 24 lutego 2021 r. 20:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po sparingu pierwszej drużyny z drugą, w którym wystąpiło i strzeliło gole trzech nowych zawodników, o komentarz na ich temat poprosiliśmy trenera Czesława Michniewicza.







- To jest dopiero początek. Oni nie znają jeszcze wszystkich imion kolegów. Trochę czasu upłynie, zanim będą się tu swobodniej czuli. Widać było, że Nazarij Rusyn dobrze czuje się w kontakcie z piłką, umie grać 1 na 1. Widać, że on może być fajnym uzupełnieniem, może grać jako drugi napastnik czy jako skrzydłowy. Dziś bardzo dużo strzelał na bramkę, aż przestałem w pewnym momencie liczyć (śmiech). Nie był na obozie Dynama w Dubaju, dojechał dopiero do drużyny w Turcji. Brakuje mu grania, więc nie wiem, czy pojedzie do Zabrza, czy jednak zagra w sobotę w rezerwach - mówi szkoleniowiec.



- Jeśli chodzi o Ernesta "Messiego" Muciego, to jest gotowy do gry i pewnie pojedzie z nami do Zabrza. W jego grze jest dużo swobody, ma prostopadłe podanie. To będzie fajne uzupełnienie dla Bartka Kapustki i Luquinhasa. Od razu widać, że jest w trakcie sezonu i że ma duże umiejętności - swobodę, rozumienie gry, mobilność - był wszędzie, pomagał kolegom. Trzeba chyba będzie znowu zmieniać ustawienie, żeby grali wszyscy ci najbardziej kreatywni, bo szkoda by było go trzymać na ławce. Spośród nowych zawodników, którzy dziś grali, jest najbliżej szczytowej formy.



- U Jasura Yaxshiboyeva widać dużą swobodę z piłką, ale też widać, że potrzebuje kilku tygodni, żeby wejść na wyższy poziom. Po akcji za długo odpoczywa, ginie na kilka minut, ale jak ma piłkę, to wie, co z nią zrobić.





W sparingu nie zagrał Artem Szabanow, który rano trenował z mocniejszym składem i prawdopodobnie jest szykowany do gry w meczu ligowym. - Fajnie, że Artem do nas doszedł. Grał w dobrym klubie, to widać po nim. Nie boi się, gdy ma piłkę przy nodze. Często grał na dwójkę obrońców, więc niektóre rzeczy trzeba będzie pozmieniać - ocenił Michniewicz.