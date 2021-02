Sobotni występ Pekharta niepewny

Środa, 24 lutego 2021 r. 20:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Tomas Pekhart od piątku nie trenuje z drużyną. Przed meczem z Wisłą Płock poczuł ból w nodze i od tamtej pory jest diagnozowany. Występ najskuteczniejszego piłkarza w tym sezonie w sobotnim meczu stoi pod znakiem zapytania.





- Decyzję podejmiemy jutro - mówi Czesław Michniewicz. - Ma jakiś nerwoból, to nawet nie jest naciągnięcie. Chcielibyśmy, żeby pojechał do Zabrza, ale szykujemy się, że zaczniemy bez niego. Na ten moment nie wiadomo, czy w ogóle pojedzie. Jeśli nie, to będzie odpoczywał przez cały tydzień. W środę w Pucharze Polski nie zagra, bo pauzuje za kartki - dodaje trener.