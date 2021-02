W sobotę zbiórka krwi na Legii!

Czwartek, 25 lutego 2021 r. 18:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, 27 lutego w godzinach 9-14 na stadionie Legii odbędzie się honorowa zbiórka krwi organizowana przez Krewkich Legionistów i SKLW. Zbiórka jak co roku organizowana jest przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych - zachęcamy do symbolicznego uczczenia tego święta. Krewcy Legioniści przygotowali pamiątkowe, imienne podziękowania oraz okolicznościowe vlepki dla wszystkich krwiodawców.



W sobotę podczas zbiórki krwi swoją wizytę zapowiedział kapitan AK Jerzy Nowicki ps. Plastuś (VI Wileńska Brygada WiN). Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, będzie miał dla krwiodawców pachnące drukiem, dopiero co wydane egzemplarze swojego pamiętnika.



W akcji wezmą udział 2 autokary - krwiobusy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z ul. Saskiej w Warszawie. Zachęcamy do udziału w akcji - to nic nie boli i nie kosztuje, a można pomóc. Nie bądź obojętny! Jeśli Ty nie możesz, namów znajomego.



Czekamy na Was od 9:00 na stadionie Legii!