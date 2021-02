Tomas Pekhart nie zagra w sobotnim meczu z Górnikiem Zabrze. W czwartek najskuteczniejszy napastnik nie trenował z drużyną, sztab szkoleniowy nie liczy na niego w najbliższym spotkaniu ligowym. Jego miejsce w ataku najprawdopodobniej zajmie Rafael Lopes . Do dyspozycji powinien być Artur Boruc , który w środę wznowił treningi i ćwiczył także w czwartek. Raport i zdjęcia z treningu już wkrótce.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L)egiunia Fanatic(L) - 21 minut temu, *.centertel.pl Dawac młodego ruskiego i na dzien dobry 2 brameczki hanysom załaduje. Tylko zwycięstwo a Tomas niech wraca do zdrowia. odpowiedz

gabriel - 4 sekundy temu, *.plus.pl @(L)egiunia Fanatic(L): ostrożnie z tym "młodym ruskim". To jest chłopak z zachodniej Ukrainy (Lwowska obłast), gdzie na samo słowo "Rusek" dostają białej gorączki. odpowiedz

lob - 37 minut temu, *.chello.pl Ciekawe czy nasze "znachory" wiedzą co mu jest........znając ich dotychczasowe wyniki leczenia to raczej nie............ odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.