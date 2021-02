Trening

Klarowna sytuacja przed meczem w Zabrzu

Czwartek, 25 lutego 2021 r. 19:13 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed czwartkowym zaplanowanym na godzinę 11 treningiem sztab szkoleniowy przeprowadził przedmeczową odprawę. Dopiero kwadrans przed dwunastą zawodnicy stawili się na murawie i po krótkiej rozgrzewce oraz gierkach w dziadka przystąpili do pracy nad taktycznymi aspektami zbliżającego się meczu.



Fotoreportaż z treningu - 40 zdjęć Woytka



Jak już informowaliśmy, w zajęciach kolejny raz nie uczestniczył Tomas Pekhart i jego nie zobaczymy w sobotę na boisku. Problemy z kolanem od kilku dni ma także Joel Valencia i on także nie trenuje. Indywidualnie ćwiczą Igor Lewczuk i Marko Vesović. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji Czesława Michniewicza. Ogólnie sytuacja kadrowa jest dużo lepsza niż na początku roku, choć nie wszyscy będą brani pod uwagę do gry z zabrzanami. Szymon Włodarczyk i Ariel Mosór zamiast siedzieć na ławce będą łapali minuty w sobotnim sparingu rezerw z Ursusem.



Nie należy spodziewać się żadnych niespodzianek w wyjściowej jedenastce. Od pierwszej minuty powinniśmy zobaczyć skład, który zagrał w drugiej połowie meczu z Wisłą Płock. Na prawym wahadle zobaczymy więc Josipa Juranovicia, a w trójce obrońców oprócz Mateusza Wieteski i Artura Jędrzejczyka znajdzie się miejsce dla Artema Szabanowa.



W ataku, pod nieobecność Czecha, po raz kolejny zagra Rafael Lopes, choć w czwartek narzekał na lekkie dolegliwości. Alternatywą dla niego będzie Kacper Kostorz. Niewykluczone, że doczekamy się kolejnego debiutu. Szanse ma na to Ernest Muci, mecz rozpocznie jednak na ławce rezerwowych. Jasur Yaxshiboyev i Nazarij Rusyn pojadą do Zabrza, ale raczej tylko po to, by aklimatyzować się w drużynie.



Podczas treningu trener uczulał swoich podopiecznych, że Górnik, to zespół który bardzo dużo biega i nie będzie łatwym rywalem.



W treningowej gierce piłkarze byli podzieleni na następujące jedenastki:



Zieloni: Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska, Szabanow - Juranović, Slisz, Andre Martins, Mladenović - Kapustka, Rafael Lopes (Kostorz), Luquinhas

Różowi: Cierzniak - Wszołek, Mosór, Hołownia, Cholewiak - Kisiel, Gwilia, Muci - Yaxshiboyev, Włodarczyk, Rusyn (Skibicki)



Piątkowe zajęcia zaplanowano na godzinę 12:00, wcześniej odbędzie się konferencja prasowa szkoleniowca. Następnie zawodnicy udadzą się na Śląsk, gdzie w sobotę o godzinie 20:00 zmierzą się w Zabrzu z Górnikiem.



fot. Woytek / Legionisci.com