Spotkanie Legii z Górnikiem Zabrze rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ Sport Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport. W internecie mecz dostępny będzie na canalplus.com. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe.

PITER (L) - 31 minut temu, *.chello.pl Strims.World tu bedzie meczyk Legii za free

eLeLeL - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Witam szanowną Brać!

Gdzie w internecie można oglądać mecze LEGOUNII ??? odpowiedz

Pacz - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie chce mi się wierzyć, że będzie darmowa transmisja w internecie, na jakimś canalplus.com. Poczekamy, zobaczymy... odpowiedz

Adrian Ostrowski - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Pacz: Ależ bzdury gadasz.



Jeśli zrozumiałeś to że ZA DARMO obejrzysz na canalplus.com to gratuluję inteligencji. odpowiedz

Pacz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Adrian Ostrowski : Na sport.tvp.pl są transmisje meczów ekstraklasy za darmo. Po prostu wchodzisz na stronę, klikasz, oglądasz trzy reklamy i już jest mecz. Wiem, że na sport.tvp.pl nie ma wszystkich meczów, jest tylko jeden najciekawszy kolejki, czekam więc aż pokażą mecz Legii. Jako, że jesteśmy liderem, nasze mecze są na szczęście wyjątkowo często. Niestety nie tym razem, nad czym ubolewam. Obejrzę jutro skrót za darmo w takim razie. Pozdro! odpowiedz

eN - 4 godziny temu, *.as9105.com Błąd się wkradł. Nie można obejrzeć meczu na stronie canalplus.com to francuska edycja serwisu nie transmitująca ekstraklasy.... Nie wiedzą co dobre ;) odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.23.52 Maciorka już się chłodzi na wieczorne posiedzenie że szwagrem, Legia do boju! odpowiedz

