Komentarze (136)

+ dodaj komentarz

dodaj

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Rywale nie sa w stanie poradzic z gra Luguinhasa i fauluja to dobrze ze mecz zakonczyl bez urazu !!! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.91.43 Artus to prawdziwy KROL ARTUR. LEGIA MISTRZ!!! odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.chello.pl Piszmy w komentarzach, ze Wieteska i Jendrzejczyk sa super, rewelacyjni, po prostu sciana, moze jakis skaut to przeczyta i ich kupi odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tak na prawdę dzisiaj słaby mecz choć 3 punkty cieszą. Dzisiaj i Lopez i Muci bez sytuacji bramkowych. Trochę kreatywności w przodzie brakowało. Wieteska i Jedza dno. Za Martinsa Gwila za Luqi Muci i gramy we Wrocławiu. odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.124.248 Cud cud ze te drewniaki z górnika nie połamały lukiego

Witeska masakra

Jędza dramat

Są 3 punkty jedziemy dalej odpowiedz

RobL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl do krzeszczu:ty "demokrato" myślę że masz znikome pojęcie o cenzurze!A teraz do rzeczy: mamy to !!! .najbardziej mnie cieszy że młodzi Polacy zapewnili nam zwycięstwo Ave Legia odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jak dobrze że mamy młodych którzy potrafią strzelić i uratować wynik. Jędza won sprzedajna kuuuuurrrrwo ! odpowiedz

kkk - 1 godzinę temu, *.250.77 od razu wchodzę w oceny i gargamelowi daje 1 bo zera się nie da ,jak on zagra w następnym meczu to znaczy że Michniewicz jest debilem odpowiedz

Mar - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ile to Dynamo by chciało za Szabanowa ? Ma chłopak przegląd pola umie się ustawić, nie boi się wychodzić. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Mar: Obawiam się, że nas nie stać niestety.... A przydałby się bardzo. odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Mar: był ok ale popełnił kilka błędów... nie tyle ile nasz as z opaską ale były... odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Farme(L):

Jak on popełnił kilka błędów to zajmij się oglądaniem innego sportu.

Szabanov drugi mecz o klasę wyżej niż pozostali obrońcy.

On ma kontrakt do 30.06/2021. Po wypożyczeniu podejmie decyzję z kim podpiszę kontrakt bo będzie wolnym piłakarzem odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Farme(L):

Jak on popełnił kilka błędów to zajmij się oglądaniem innego sportu.

Szabanov drugi mecz o klasę wyżej niż pozostali obrońcy.

On ma kontrakt do 30.06/2021. Po wypożyczeniu podejmie decyzję z kim podpiszę kontrakt bo będzie wolnym piłakarzem odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Andrzej: popełnił kilka błędów... tak

Nigdzie, a wręcz przeciwnie napisałem, że był dużo lepszy od asa z opaska wiec kapitana wiec w zasadzie o co Ci chodzi?

odpowiedz

Farme(L) - 22 minuty temu, *.virginm.net @Andrzej: a wolnym zawodnikiem to będzie od nowego roku z tego co pamietam... odpowiedz

Cult King Warsaw - 1 godzinę temu, *.252.10 Mamy to! To nie był łatwy mecz dla Legii, ale trzy punkty jadą do Warszawy, dzięki trafieniu Kacpra Kostorza z drugiej połowy odpowiedz

Zbyszek - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Może ten Szabanov ma jakiegoś kolegę, albo 2. Byłaby niezła opcja za tych dwóch nieudacznych obrońców? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Zbyszek: Oby byla mozliwosc i kasa, zeby wykupic go ze Spartaka. Chyba, ze sam zrezygnuje, bo jak nie otrzyma drugiego na tym poziomie, to jest prawdopodobne... odpowiedz

Karo(L) 1981 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: ale chlopak z Dynama:) odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Karo(L) 1981: A, to inna rozmowa, Ty mnie pisz takie rzeczy, dziadek ma kiepsko z pamięcią:) odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ten Wloch, z ktorym mieli pracowac obroncy, to jeszcze jest, czy wyjechal z klubu? A moze siedzi caly czas i zajada sie spaghetti???? odpowiedz

Avatar - 2 godziny temu, *.mm.pl Największe zagrożenie ze strony górnika?

Wieteska

Jędrzejczyk odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Avatar: Frankowski, i jeszcze raz Frankowski. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Brawo Kostorz!!!! odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Kostorz bedzie naszy drugim Niezgoda. odpowiedz

Mar - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wielkie brawa dla Luqiego, że się nie podłamał przy takim sędziowaniu i kopaniu. Młody w polu karnym zimna głowa! Brawo. odpowiedz

Cult King Warsaw - 2 godziny temu, *.252.10 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Zbycho(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl 2:1 LEGIA. Co teraz wymyśli frankowski? odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Legii brakuje agresji - Gornik podchodzi pressingiem na wiekszej agresji i ma wiecej odbiorow, dodatkowo graja odwazniej do przodu. To samo bylo w 1 meczu zreszta - vukovic polegl teraz legnie michniewicz. Remis to jak wygrana dla Gornika. Zasluguja na 3 punkty bo nie pekli przed Legia. Tymczasem gol Legii na 2-1 - ale i tak Gornik zasluguje na brawa nawet jak nie bedzie mial punktow. odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.lunet.eu @atmosferic: w tym twoim górniku to poza agresją nic więcej odpowiedz

kkk - 2 godziny temu, *.250.77 ufff odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl Kostorz Luquinhas klasa odpowiedz

Karo(L) 1981 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ja pie..le co ten Gvila gra, co piłka to strata. Dosierodkowania beznadziejne...dno. Brawo Kostorz. odpowiedz

Stary - 2 godziny temu, *.plus.pl Hanysy gorele... Kto to pamięta? odpowiedz

kkk - 2 godziny temu, *.101.115 @Stary: ja sie was nie boje ,katowice spale zabrze rozp.erdole,czy jakos tak to leciało:) odpowiedz

Stary - 1 godzinę temu, *.plus.pl @kkk: już mało kto zna takie teksty teraz lepiej śpiewać nie poddawaj śię Wstyd odpowiedz

OnL - 2 godziny temu, *.chello.pl Błędy sędziego są karygodne a var nie reaguje. Co innego Górnik który fauluje. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl 15 minut dobrej gry, to troche malo. Ale to co robi sedzia, podwaza jakiekolwiek zaufanie do uczciwosci tego goscia. odpowiedz

kkk - 2 godziny temu, *.250.77 gwila na boisku i juz o wynik nie jestem pewien bo ten paralityk tylko blokuje innych zawodników odpowiedz

Zbyszek - 2 godziny temu, *.plus.pl Najgorsze jest to że Wieteska jeszcze się nie pokazał odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dajcie spokój sędziowanie sędziowaniem ale Legia piach gra straszny... Szarpie tylko Łuki i Kapustka skrzydła słabo.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Syn trenera: Jak to dajcie spokoj? Jaja sobie robisz, sedzia to Twoj kuzyn, czy szwagier? odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl Gargamel na boisko. Koniec. Czesia po je ba..... odpowiedz

Zbycho(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Frankowski robi swoje. Jak nie karny to kartkuje naszych przed Śląskiem. No i nie widzi kartek u zabrzan. Powinni grać już w 9. Gryszkiewicz i Wiśniewski powinni dostać po drugiej żółtej. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Przesmycki!!!

Co?

Odpowiedz dlaczego twoi podopieczni biorą w łapę???

Przesmycki!!!

Co?

Ty już wiesz co!!! odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Farme(L): Klątwa fryzjera dalej działa qur... mac odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Żółta dla Luqiego za nic, brak faulu na Luqim i żółtej dla Gryszkiewicza. Ale druk!!!! odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl @Po(L)ubiony: pełna zgoda, też to zauważyłem odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.com.pl Frankowski drukarz. odpowiedz

Pacho - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia 1 (Kapustka) : 1 (0,5 Jimenez, 0,5 Frankowski) Górnik odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Jechać sędziego i całą rodzinę jego!!!

Kto temu medalowi, przez P, pozwala sędziować mecze???

PZPN PZPN jechać jechać PZPN

odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Parodysta z gwizdkiem, jak pragnę zdrowia.... Chciałbym wierzyć, że on jest po prostu słaby,... odpowiedz

cuLt - 2 godziny temu, *.252.10 ZMIANY!ZMIANY!ZMIANY! Miiiichniiieeeewiiiiicz! odpowiedz

Filip - 2 godziny temu, *.111.202 Zdjecie z karnego. Widac kto zgolil brode u fryzjera. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Dawać Jurę na obronę i Wszolka na wahadło zamiast Buka-Jedrzejczyka!!!! odpowiedz

Sztoper - 2 godziny temu, *.253.33 Czy te Mosory, holownie, zagrają słabiej od STS Jedzy? Kapitan ku.wa, Czesiek, ogarnij się bo Jędrzejczyka już nie ogarniesz. Męskie decyzje. Chyba że wylecicie razem. odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.chello.pl A jaki ma ruch? Jak Jędza to nawet jeśli zagramy tylko na 2 stoperów musi zagrać druga taka sama oferma Wieteska. Nie pamiętasz ile już goli straciliśmy przez tego nieudacznika? Dobrze że chociaż ten Szabanow jest, ale tak się składa że stoperów trzeba mieć min. 2, a jeszcze jakiś na ławę by się przydał. Tak się koledzy kibice cieszyli że odszedł Remy. Póki grał to był jednym z najlepszych. Ktoś pamięta mu takie wtopy jak Jędzy i Wieteski??? odpowiedz

Zbycho(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Chyba Frankowski i Jędza grają razem u buka? Ten chu...oza z Torunian nawet z varem nie konsultował. Czekał tylko na ppretekst.Jeszcz pokaże na co go stać w drugiej połowie odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl Kiedy ta legijna oferma, kapitano usiądzie na trybuny............. odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.co.uk Dawac nowych.. Lopez slabiutki, Martins zoltko...Jedrzejczyk lawka...

odpowiedz

Pepcio - 2 godziny temu, *.net.pl Powinni składac pozwy cywilne za tak oszukany karny. zwykła walka o piłkę ,która leci 5 pięter nad nimi. Az sie pic odechcewa odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Frankowski i wszystko jasne! Pisałem, że będą numery i są. Karny, brak dwóch żółtek dla żab. Na razie. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Też uważam, że czarny nie powiedział jeszcze ostatniego słowa... odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Trudno się dziwić Wszolkowi, że się irytuje gdy inni grają padakę a on schodzi... i w następnym meczu nie gra...

pora chyba podziękować panu kapitanowi i dać szansę młodszym... nawet jak będą tak zawalc to i tak będą mieli wybaczone bo są młodzi... odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie wiem czy karny podyktowany słusznie, widzę jedynie ze Jędrzejczyk i Wieteska kolejny mecz są najsłabsi na boisku. odpowiedz

kkk - 2 godziny temu, *.250.77 @WarszawskaOchota: niestety słusznie odpowiedz

Tojek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Poczekajmy do końca meczu z tymi opiniami. Do boju Legio! odpowiedz

AA - 2 godziny temu, *.googleusercontent.com Jeszcze druga połowa jest szansa na kolejnego karnego.Albo wyłapie czerwień zależy co postawił u buka.Majac takiego kapitana drużyna nie nabierze charakteru.Nędzejczyk pasuje mandżur i wy.....aj. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Jeśli gruby ma jaja to Juranovic na prawą obronę i Wszołek do pomocy. Jeśli debil 55 zostanie to wyłapie czerwoną zobaczycie. Kuponik musi się zgodzić. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak Frankowski mogl zobaczyc, ze Jedza robi cokolwiek, jezeli byl z drugiej strony? Nawet nie sprawdzil na Var. Ogarnijcie sie i nie zartujcie. Powinien za to pokazac co najmniej 3 kolejne kartki za faule na Luqiniasie. Mecz jest drukowany w mistrzowski sposob. Ale i tak wygramy. odpowiedz

kkk - 2 godziny temu, *.250.77 czyli jędza już od.ebał teraz w drugiej połowie jeszcze wietes musi babola walnąć i będzie komplet i znowu 2-5 będzie bo o wynik jestem spokojny odpowiedz

Haszz - 2 godziny temu, *.plus.pl Co ten Ogór Lopez robi na boisku? JEDZĄ który to już sabotaż? Gość to celowo robi? odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.chello.pl Jędrzejczyk to jest jednak wyjątkowo tępy. Po tym jak się ośmieszył kładąc się 2 razy w jednym meczu ze słabą Stalą, teraz znów to samo. On już się nie nadaje. Kiedy piłkarz już czuje że nie dogoni, nie doskoczy do rywala to właśnie zaczyna ciągle kłaść się na nim, trzymać, podcinać bez piłki. Tyle że ten dureń jest stoperem i robi to ciągle we własnym polu karnym. Wiek zrobił swoje Jędza out. Czy ktoś jeszcze wyobraża sobie go przy lepszych napastnikach w LE? odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Karny z dupy i tyle.Jedza. strzeli bramkę w 2 połowie.Lopez precz z boiska precz z Legii.Chodzi na stojąco niech się jeszcze położy.Dawać LEGIA lejemy Górnika! odpowiedz

ryba socho - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ile razy jeszcze jedza ?

a moze zeby zgarniac kaske musi zagrac <x> razy... odpowiedz

Goclaw - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jedzą wypiera....aj !!!!!!!!!! odpowiedz

ben - 3 godziny temu, *.inetia.pl jędza WON sprzedawczyku !!!!! odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.mm.pl Jędza, Jędzą ale takiego karnego nie widziałem, Frankowski brak słów odpowiedz

Nh1234 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jędrzejczyk na emeryturę piłkarską .. wyposażenie.... odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.124.248 Jędrzejczyk won wonnnnn

Drewniaku wonnn

Zabieraj witeke i obaj

Wonnnnn odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Kapitan Debil znowu w akcji! odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jaja sobie robicie? Jaki karny? odpowiedz

lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Jędza zagrał u buka!!! Buahahaha odpowiedz

Maciek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jedza wypi... z Legii sprzedawczyku razem z kolegą Wieteską!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Bedzie moj wynik 1-3 Legia odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Ebany sprzedawczyk już działa. Kiedy wreszcie gruby przestanie go wystawiać? odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Hiszpan: Nie ma kogo innego. Lewczuk kontuzja, Jedza i Wieteska to pomyłka. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Największym problem tej drużyny jest jej kapitan... odpowiedz

cuLt - 3 godziny temu, *.252.10 No i kupon gra dalej swoje ech... odpowiedz

Benit - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jędza znowu był u buka. Dlaczego ta miernota jest w Legii? odpowiedz

Książę Nocy - 3 godziny temu, *.inetia.pl Hahahahahaha zgadnijcie kto odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Książę Nocy: Nietrudno zgadnąć. Jak po czymś takim nie zawieszą tego błazna to ja nie wiem. I po ciula jest tan VAR, skoro nie reaguje. odpowiedz

Książę Nocy - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Wolfik: Załóżmy że nawet ten frankowski miał złą wolę. Chodzi o to, że ten kretyn i (być może sprzedawczyk meczów) znów powoduje, że mamy pod górkę. Kilka sytuacji wcześniej razem z tym drugim kmiotem sprowokowali. Mogło być już 3-1 dla gospodarzy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Książę Nocy: przestan bredzic. Nie bede bronil kiepskiej gry stoperow, ale pilka to jest sport kontaktowy, maja stac 5 metrow od napastnikow? Ty normalny jestes? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Drukarnia zaczyna dzialac pelna para odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gdzie jest Wladeczek z maciora? Ja mam tylko prosiaczka (piwko) odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wjechal w nogi Luqiego, przy okazji dotknal pilki, a komentatorzy, ze trafil w pilke. To za frajerstwo przy mikrofonie. odpowiedz

Książę Nocy - 3 godziny temu, *.inetia.pl Co ten Mladenovic odpier...la... odpowiedz

kkk - 3 godziny temu, *.250.77 jedziemy z kurwnikiem ,powinno być już z 4-0 odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.centertel.pl WIETESKA TO ISTNY BABOL JAK LENGLET W BARCELONIE odpowiedz

WO(L)A - 3 godziny temu, *.chello.pl LOPEZ NIE DOJECHAŁ NA MECZ!

Ktoś mi powie o co tu chodzi? odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @WO(L)A: o ten tramwaj... odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com kurnik nie potrafi grac w pilke. To jest banda drewnianych lekkoatletow potrafiacych tylko biegac i kopac po nogach. Göwno a nie druzyna pilkarska. Banda paralitykow. (wqrwia mnie jak te gbury ciagle atakuja/fauluja Luquinhasa)

Ale jakie druzyny, taka i liga. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl 3 zolte kartki za faule na Luqi, a nie 1. Sedzia powinien za to zostac odsuniety do konca ligi. odpowiedz

Michu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Górnik Zabrze gówno w wiadrze, dobrze panowie lecicie z nimi odpowiedz

marek - 3 godziny temu, *.chello.pl można gdzieś w necie obejrzeć ? odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @marek: mozna. odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.107.56 @Krzeszczu: jakiś link ktos ma odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Legionista: ktos napewno ma.

(qrwa jakie inteligentne pytania...) odpowiedz

cuLt - 3 godziny temu, *.252.10 @Legionista: plus sport stream.com odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Super początek!!!. Oby za szybko nie uwierzyli, że już po meczu. odpowiedz

Paweł Legii jeszcze wiele więcej da niż John Brawo - 4 godziny temu, *.com.pl Brak Wszołka okazuje tylko małość klubu . Facet się wkurzył , że go ściągnęli po pierwszej połowie . Co pokazuje tylko charakter i to , że zależy mu na klubie . A w piłce nerwy czasem potrafią puścić . O taki bzdet robić taki raban to tylko śmiechem spuścić karę jaką dostał Paweł . odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Paweł Legii jeszcze wiele więcej da niż John Brawo : Widzisz tez biale myszki? odpowiedz

@1909 - 4 godziny temu, *.mm.pl A wiesz na jakiej pozycji gra Paweł, a na jakiej Lopez? To Ci podpowiem Paweł ławka, bo dIa na wahadle zaczyna Jura, a Lopez gra na 9, bo nie ma Pekharta, widzę że wiara ogromną... Do boju Legio marsz odpowiedz

markus - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Wynik każdy możliwy będzie, trudny teren skład bez komentarza odpowiedz

Xxc - 5 godzin temu, *.master.pl Oni tam pojechali jakiegoś wyniku bronic? odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Xxc: Chyba tego wyjściowego. Czesław liczy na "zero" z tyłu. odpowiedz

Xxc - 2 godziny temu, *.master.pl @Wolfik: polska mysl szkoleniowa. Z tylu zawsze cos wpadnie wiec trzeba zagrać na 0 z przodu odpowiedz

1909 - 5 godzin temu, *.plus.pl Wszołek na ławce, Lopez W pierwszym składzie. Ten mecz przegraliśmy już w szatni panie CZESIO... odpowiedz

Serioża - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @1909 : durak jesteś odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.chello.pl Ale piach, szkoda prądu odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @:) : To wez kubelko i skocz po wyngiel. Bedzie ciekawiej. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.