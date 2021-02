Michniewicz: Było sporo niedokładności

Czesław Michniewicz (trener Legii): To był taki mecz, jakiego się spodziewaliśmy. Spotkanie było zacięte, a wynik decydował się do ostatniej minuty. Wygraliśmy i z tego bardzo się cieszymy, ale mamy świadomość, że dobre było pierwsze 15 minut, a potem oddaliśmy inicjatywę Górnikowi. Mieliśmy sporo niedokładności i podań, które były nieprzygotowane. Wybieraliśmy dużo trudnych rozwiązań, gra się nie kleiła w efekcie czego przed przerwą Górnik doszedł do jednej groźnej sytuacji. W przerwie porozmawialiśmy na temat tego, co się wydarzyło i tego, jak chcemy zagrać w drugiej połowie. Udało się zwyciężyć, chociaż mecz był bardzo trudny. Górnik miał jeszcze swoją szansę w doliczonym czasie gry. Cieszy, że taki mecz wygraliśmy i wracamy z trzema punktami do Warszawy. Z mojej perspektywy trudno było ocenić sytuację z rzutem karnym. Nie widziałem jeszcze powtórki wideo. Z tyłu głowy przypomniało się jednak, że ten sam sędzia podyktował przeciwko nam dwie jedenastki, kiedy graliśmy ze Stalą Mielec, dlatego odezwały się emocje. Obejrzę tę sytuację na wideo i wtedy będę mądrzejszy. Dzisiaj kluczowe było, aby dorównać Górnikowi zaangażowaniem i poświęceniem. Chcieliśmy żeby o wyniku zadecydowały umiejętności, bo mamy wielu świetnych piłkarzy. Górnik jest najbardziej waleczną drużyną w lidze. Najwięcej biega i jest dobrze przygotowany merytorycznie. W ten sposób niweluje pewne niedostatki, które wynikają z tego, że ma w składzie kilku młodych i niedoświadczonych graczy. Wiedzieliśmy, że jeżeli tym elementem dorównamy naszym rywalom, to będziemy mieli szansę na wygraną. Byłem zaskoczony, że momentami nie udawało nam się rozegrać akcji tak, jak powinniśmy to zrobić. Z tego wzięła się również stracona przez nas bramka, kiedy nie wyszliśmy odpowiednio spod pressingu. Dzisiaj wiele razy mieliśmy z tym problem. Graliśmy wtedy długim podaniem, co było Górnikowi na rękę. Ich stoperzy świetnie radzili sobie w powietrzu, co również powodowało w naszych szeregach trochę problemów.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kuba - 19 minut temu, *.telenet.be Panowie, ciśniecie po Jędzy, który nie raz nie dwa tyłki ratował. Cisnąć jeśli już to należy po sabotażyście Wietesce. Gość wiecznie spóźniony, wiecznie niedokładny, żeby bolą od patrzenia na jego wyczyny, serio nasza młodzież musi być bardziej drewniana od drewna z lasu skoro taki "piłkarz" zabiera im miejsce. odpowiedz

1909 - 21 minut temu, *.plus.pl CZESIO trzeba się odwołać od kartki Jedzy to nie było na żółta tylko na czerwoną i wtedy mamy 3mecze spokoju. Tylko Lopez gorszy od Jędrzejczyka... odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Jędrzejczyk za mało zarabia mimo ze jest najlepiej opłacanym piłkarzyczkiem całej ekstraklapy. On to sie nadaje jedynie do sprzedawania recznikow i majtek na ukrainskim bazarze.Prezesie Mioduski zamiast mu płacic 150 000 miesiecznie daj mu 300 000 tygodniowo.To jest dramat.Chlop nic nie gra a kasuje.Jego max to 3000 miesiecznie i dorabianie sobie w Biedronce na magazynie. odpowiedz

Super ⚽️ Coach - 4 godziny temu, *.252.10 Prawdziwy trener Legii to by zlinczował tego FRANKOSKiEgo!Hu..!każdy z nas by to zrobił,tylko nie Michniewicz ,było bardzo blisko tragedii ,mało brakowało a połamali by nogi Luquinhasa I ta parodia sèdziowania .! odpowiedz

Anty kaganiec - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kiedy wrócę na stadion? odpowiedz

zaba285 - 5 godzin temu, *.116.118 zamiast gadać czy był karny czy nie, to weź jakiegoś trenera od grania w obronie i niech uczy Jędrzejczyka, że machanie łapami albo łapanie w polu karnym kończy się karnym. on tak gra od lat ale sędziowie go rozpracowali, więc albo się oduczy albo out odpowiedz

Misiek75 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Jędrzejczyk i Wieteska out panie Michniewicz i skończą się problemy w defensywie!!!!! odpowiedz

ben - 6 godzin temu, *.inetia.pl Zrób porządek ze drewniakiem jędrzejczykiem i to natychmiast. odpowiedz

P. - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Strasznie p... wypowiedź. Czy znajdzie się wreszcie w Legii ktoś kto nie będzie się szczypał i opowie wreszcie głośno i wyraźnie o tym co się wyrabiało na murawie? Dalej udajmy że nic się nie dzieje to dalej będą nas kręcić z uśmiechem na ustach. Przecież to co wyprawia ten z Torunia to nie jest nieudolność. To jest działanie z pełną premedytacją. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.