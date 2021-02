Brosz: Źle zaczęliśmy mecz

Marcin Brosz (trener Górnika): Początkowe minuty meczu powinniśmy rozwiązać inaczej. Dopiero od 15 minuty każda nasza akcja zaczęła dodawać nam pewności siebie. W końcówce pierwszej połowy udało nam się stworzyć kilka sytuacji i grać bardziej odpowiedzialnie z tyłu. W drugiej odsłonie, kiedy ważył się losy meczu, mieliśmy swoje okazje, których nie wykorzystaliśmy i w konsekwencji straciliśmy drugą bramkę. Legia miała nad nami przewagę na początku meczu. Potem każda nasza akcja zmieniała oblicze spotkania, dzięki czemu w końcówce pierwszej połowy doprowadziliśmy do remisu. Szkoda straconych punktów, ale trzeba powiedzieć, że kluczowym momentem meczu była kontuzja Adriana Gryszkiewicza. Po jego zejściu musieliśmy zmienić ustawienie obrony. Do momentu, kiedy był on na boisku, graliśmy tak jak powinniśmy. Liczyliśmy, że zdobędziemy gola. Po jego kontuzji musieliśmy jednak przemeblować linię obrony. Widać było, że gdzieś popełniliśmy błąd, który w rezultacie spowodował utratę gola. Gryszkiewicz i Koj niebawem pojadą na badania. Mam nadzieję, że ich kontuzje nie są poważne.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kaco - 29 minut temu, *.centertel.pl Pytanie:Kazał pan połamać nogi Luquinhasowi? To wyglądało dzisiaj jak część waszej taktyki,a pilkarze tego sami raczej nie wymyślili.Jeżeli tak to jest to zwyczajny bandytyzm odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Brosz ty juz nie gadaj glupot, tylko idz potrenuj pilkarzy z 3 ligi Uzbekistanu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.