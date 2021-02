Zrewanżowali się za jesień

Sędziowie

Główny: Bartosz Frankowski

Asystent: Marcin Boniek

Asystent: Jakub Winkler

Techniczny: Sebastian Krasny



Darek - 1 minutę temu, *.chello.pl Dziękuję Kacper za tego gola.Super to

zrobiłeś.Spokój przy zwodzie i wykończenie.Ucieszyleś mnie bardzo tym golem.Legia wygrała a do tego nasz kapitan wtopił u buka.Bo robił wszystko byśmy nie wygrali.

Dziękuję.

Gonić tego Jedrzejczyka jak najdalej od Legii.W pakiecie z Wieteską. odpowiedz

Wojtek86 - 4 minuty temu, *.chello.pl Jędza zjedz snickersa! odpowiedz

Pierwszy - 8 minut temu, *.75.50 Jędza do rezerw. Nie wiadomo, co się dzieje. Typ już nie ogarnia przepisów. odpowiedz

Arecki - 24 minuty temu, *.com.pl Młody szacunek za bramkę, a frankowska.... Sami dodajcie. MP 2021 LEGIA WARSZAWA odpowiedz

Leśny Dziadek - 29 minut temu, *.orange.pl Kolejne przemyślenie na temat naszych stoperów. Sprowadzono trenera z Włoch, ok. Ale to wygląda tak, jakby konie stały całe życie w stajni, orały pole, i nagle sprowadzono do nich dobrego Dżokeja, który ma te konie przygotować do gonitwy Pardubickiej... Nie da rady... Ich braki obnażył Szabanow - spójrzmy na kulturę gry tego człowieka. Przyszedł i od razu, od pierwszej minuty gry, widać inne światy... odpowiedz

Wolfik - 19 minut temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Taka prawda. Na tle elektrycznego Wieteski czy nierozważnego Jędrzejczyka, facet gra w jakby to była inna dyscyplina sportu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 58 minut temu, *.orange.pl Jeszcze jedno - odnośnie sędziego tego meczu. Patrząc na jego zachowanie, niestety jestem pewny, że ten człowiek nie nadaje się do tego zawodu mentalnie. Ma za słabą psychikę, nie potrafi się logicznie przeciwstawić zbydlęceniu niektórych zawodników. Analizowałem w trakcie meczu zachowanie graczy z Zabrza. Sędzia powinien na początku dać kilka żółtych kartek (dodam - całkowicie zasłużonych, to nie chodzi o pokazówkę), które załatwiłyby temat. I to nie jest pierwszy taki mecz. Ale do tego trzeba mieć jaja, a nie być miękiszonem. Moja rada - facet idź do marketu, najlepiej na zaplecze, bo na kasie, klienci cię "zjedzą"... odpowiedz

kkk - 32 minuty temu, *.250.77 @Leśny Dziadek: te wszystkie słabe zespoliki jak górnik czy krakowia maja zawsze jeden cel jak z Legia graja ,kosić i faulować a sędziowie czesto to puszczaja bo inaczej w pierwszej połowie by juz 3 czerwone musieli dać odpowiedz

Michał - 58 minut temu, *.plus.pl Dajcie na mecze LEGII sędziów z 2 3 ligi a będą 100% lepsi od gwiazdorow z Ligi Mistrzów z extraklapy.Frankowski dziś tragedia przeciw LEGII.! odpowiedz

Ksiądz ateista - 29 minut temu, *.t-mobile.pl @Michał: Lepsi na pewno nie. Ci arbitrzy są faktycznie najlepsi w Polsce, a sędziują nie dla tego, że popełniają błędy tylko mają złą wolę, szukają tylko boiskowych pretekstów by skrzywdzić Legię. To nie kwestia poziomu tylko negatywnego podejścia ludzi którzy mają dość dominacji Legii na krajowym podwórku. Większość kontrowersyjnych sytuacji będzie rozstrzygana na naszą niekorzyść. Jest duża presja, nacisk kibicowskiej społeczności w Polsce na arbitrów sędziujących mecze Legii. Gdy taki delikwent pomyli się na naszą korzyść jest ogromne oburzenie, hejt, gdy w drugą stronę to wszyscy siedzą cicho. Musimy się do tego przyzwyczaić, większość będzie gwizdać lekko przeciw nam. odpowiedz

Legia mistrz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ten Jedzą to tuman bierze tyle kasy od Legii a takie babole sadzi, potrącic mu 50%poborów to może zmadrzeje na stare lata. Stary chłop a głupi. odpowiedz

singspiel - 46 minut temu, *.centertel.pl @Legia mistrz: za co? tym razem nie faulował odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dziękuję dziękuję dziękuję za wynik i za 3 punkty!!!Sędzia i Varowcy do d....pupy odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Standard !!!!!!!!!!!

Znowu końcówka sezonu i Jędza popełnia "głupie" błędy.Musi to być z przemęczenia, no bo przecież nie z braku kasy. odpowiedz

warszawiak1234 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sędzia Frankowski dostosował się do poziomu Jędzy i Wietesa. 10/10 za styl, 10/10 za technikę, 10/10 za całą jazdę. I on i oni. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Brawo chłopaki , dzięki za walkę do końca.

Mladen,Kapustka,Luqi piękna gra.

Kostorz piękne wykończenie. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl najgorszy sędzia od wielu naszych meczy, karny z dupy, Luquinhas kopany bezkarnie ! Górnik dobry, twardy i szybki, mają średnich grajków , ale mięli pomysł no i ogromną ambicję, takie mecze wygrywamy składem, którym górujemy nad cała ligą , LEGIA MISTRZ ! odpowiedz

Piasek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Mioduski z Kucharskim powinni w zębach przynieść nowy kontrakt dla Luquinhasa odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Napiszę to z bólem serca, ale szkoda Luqiego na tę chamską ligę, gddzie bydło tnie toporem po nogach i jeszcze sie dziwi, że ktoś pada na murawę...Co do gry, początki zawsze trudne, trawa musi odrosnąć, a skład musi się zgrać (ponownie niestety), i trzeba popracować nad obroną oraz innymi sprawami. Ale generalnie potrzeba kilku piłkarzy na lepszym poziomie. Tylko do czyjej kieszeni sięgnie Dariusz, bo jego jest pusta... Ps. Ja też nie mam , emerytura cienka, jak plasterek salcesonu, który kroję na 2 części, żeby starczyło również na kolację. Ale może jakoś to będzie, tylko ciągle wkurza słowo "może"... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wieteski i Jedzy nie powinno byc w tej Legii od lata. To jest dwoch sabotazystow. Mnostwo punktow potracilismy przez tych cieci. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @atmosferic: jak za coś takiego można dyktować karnego?! co sędzia, to większy gamoń odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @singspiel: Za kazdym razem jak kladziesz rece na przeciwniku w polu karnym to jest ryzyko ze ci podyktuja karnego... biorac pod uwage ze sedziowala frankowska ktora ma jakis uraz do Legii i robi co mecz prywatna vendette - to nalezalo byc szczegolnie ostroznym - co debil jedza oczywiscie zignorowal. Frankowska szuka tylko pretekstu by Legii dopier...lic - dlatego nie wolno jej dawac chcoby ociupenke. odpowiedz

filand - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @singspiel: Radzę wynająć dobrego adwokata...wiecej darmowych porad nie będzie... odpowiedz

StaryChlopzBielan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Luquinhas Ty k.. wa Kocie :) ile razy w tym meczu to właśnie na nim było tyle fauli .Kartki ze dwie gówno z zabrza na Nim dostało. Je. baniutki. Kur. wa Luqui już przez loczka jesteś sprzedany :@:(:( odpowiedz

GL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Luguinhas bardzo dobry pilkarz i za to jest faulowany odpowiedz

Stary - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie poddawaj śię odpowiedz

Y - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ciekawe czy będzie w tym sezonie taki mecz kiedy Jędza albo Wieteska nie zawalą bramki.



Brawa dla Kostorza!



odpowiedz

Rambo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Niechęć Frankowskiego do Legii czuć na kilometr. Jak tak stronniczy pajac może sędziować nam mecze. To już "enty" mecz gdzie sytuacje 50 na 50 zawsze rozstrzyga przeciwko nam. Kiedy w końcu sędziowie zaczną chronić takiego zawodnika jak Luqi? Takich perełek w naszej ekstraklasie po prostu nie ma oprócz niego. W normalnych ligach tacy zawodnicy są chronieni żeby drwale mu zaraz nóg nie połamali, bo on podnosi poziom ligi i przyjemnie się patrzy na jego grę. odpowiedz

atmosferic - 42 minuty temu, *.orange.pl @Rambo: Eee tam chronieni - ostatnio jakis czarny drwal z 2 ligowego Caen wykasowal Neymara w pucharze francji, tuz przed waznym meczem w LM z Barcelona. Teza ze sie broni dobrych zawodnikow na zachodzie to mit. Sam Neymar mial juz kilka kontuzji w tym sezonie. Wpierw go wykasowal na kilka meczow Thiago Mendes z Lyonu, ktory mu prawie noge urwal. odpowiedz

JWR - 1 godzinę temu, *.orange.pl Frankowski równa forma w meczach Legii czyli tragiczna, tak samo środek obrony. Muci słaba dynamika jak na gościa gotowego do gry, ale drybling bardzo dobry. W zasadzie to gre naszej Legii w ostatnich meczach ciągną do góry za uszy tylko Luqi, Kapustka i Mladenović. odpowiedz

pavlo - 1 godzinę temu, *.inetia.pl drukował, drukował, drukował i kur..nie wydrukował. Brawo Kostorz !!! Profesura przy brameczce odpowiedz

kkk - 1 godzinę temu, *.250.77 kur.a i jóźwiak jako ekspert w studio albo przez tego chłopka chwalenie gwili,juz bym wolał szpakowskiego posłuchać niż takich niemot,canal plus schodzi na psy odpowiedz

T(L)T - 42 minuty temu, *.orange.pl @kkk: Masz racje bardzo zla zmiana ale kluczowe podanie zagral odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Do Hol:a nie cieńszy jest ten Fortuna Jędrzejczyk?

Po co mu daje pretekst?

Na białe niedźwiedzie. odpowiedz

HOL - 1 godzinę temu, *.192.7 @AAA: to swoją drogą, ale piłka to gra kontaktowa, w mojej opini (a jestem sędzią piłkarskim! Wiadomo, nieobiektywnym w tym wypadku) tam karnego nie było, a że VAR nie interweniował to już szczyt. Ponadto, jak mowię, 3 karne ze Stalówką, z czego przynajmniej jeden z dupska. Frankowski niech spier...a patafian ślepy. odpowiedz

Pierluigi Colina - 39 minut temu, *.t-mobile.pl @HOL: Jeśli Ty faktycznie jesteś sędzią piłkarskim i wypowiadasz się w ten sposób (bardzo prostacki) i tak oceniasz zdarzenia na boisku to współczuję wszystkim drużynom które skrzywdziłeś swoimi decyzjami. Dużo w łapę bierzesz za mecz? Prokuratura nie pytała? odpowiedz

WL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dziekujemy LEGIO za udany rewanz !!! odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Karny P.Sedzio powinien byc sprawdzony na VAR po to jest,bo karnego nie powinno byc !!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl To nie był dobry mecz w naszym wykonaniu, mimo udanego początku. Trudno się gra na takim śliskim boisku zwłaszcza, gdy rozjemcą jest człowiek ślepy.... Raczej staram się nie komentować poczynań panów w czerni, ale to co dziś wyczyniał Frankowski przechodzi ludzkie pojecie. Mam nadzieję, że odpocznie od sędziowania.



Super mecz Szabanova. Spokojny, dobrze się ustawia, nie panikuje. Bardzo duże wzmocnienie, szkoda że raczej u nas nie zostanie. Kacper - wejscie słonia i piekna bramka. Luqi - klasa sama w sobie, podobnie Kapustka. Młodemu Albańczykowi piłka nie przeszkadza, ale na razie nie za bardzo wie, gdzie jest.



Ważne zwycięstwo, zwłaszcza przy karygodnym sędziowaniu.



odpowiedz

kkk - 1 godzinę temu, *.250.77 @Wolfik: pierwokup mamy z szabanowem,tak przynajmniej wczoraj na stronce Legi było napisane ,myślę że jak chłopak się sprawdzi to miodek sięgnie do kieszeni ale czy się sprawdzi ,zobaczymy odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @kkk: Pytanie, do czyjej kieszeni sięgnie.... odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wolfik: na razie bez Szabanowa i Rusyna szachtar sobie radzi w pucharach. Może ci dwaj nie będą im potrzebni . A u nas spokojna gra. odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Karny ewidentny, aż nieprawdopodobne ze taki niedorozwinięty sędzia jak Frankowski go zauważył... Zazwyczaj nie komentuje sędziowania ale tem człowiek jest tragiczny, gorszy chyba nawet niż desperat Małek. Poza tym, Jędrzejczyk po raz kolejny zachowuje się jakby mu odcięli prąd, po ch...a wafla on faulował polu karnym?! odpowiedz

czing czeng - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wcześniej mocno krytykowałem grę Jędrzejczyka w obronie tak teraz muszę powiedzieć że karnego nie powinno być. Nie wiem co sędzia tam widział ale w żadnej z zachodnich lig takie karne nie mają racji bytu. odpowiedz

PAB(L) O - 1 godzinę temu, *.mm.pl Frankowski ty wiesz co odpowiedz

Pajączek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Górnik -Artur J. 1:1

Górnik-Legia 1:2

Taka jest prawda!!! odpowiedz

zimmi85 - 1 godzinę temu, *.mm.pl świetny wynik, jak zwykle na przodzie LuQ, Mladen i Jura. Kostorz bez układu nerwowego i świetna obcierka Boruca, która ratuje wynik. Stalowa głowa Ukraińca, która przebija zabrzański mur. Chodź zaznaczę, że nie szukał On prostych rozwiązań, jednak większość podań Gvilli nie widziała adresata ... odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czy według was był karny dla Górnika? odpowiedz

kkk - 1 godzinę temu, *.250.77 @Korda: według mnie był ale moi ziomkowie się ze mną nie zgadzają ,więc zdania są podzielone:) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Korda: Był, bo idiota z gwizdkiem dopatrzył się faulu.... odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: bez przesady, Jędrzejczyk złapał gościa w pół i ściągnął do ziemi, karny ewidentny odpowiedz

HOL - 1 godzinę temu, *.192.7 @Korda: nie odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @floyd: Kolego, jakie złapał? Normalna walka o pozycję. Zdarza mi się oglądać mecze z innych lig i wierz mi, takich fauli nikt nie gwiżdże. Frankowski sędziował beznadziejnie, nie widział faulu na Luqi, nie widział trzymania za koszulke Kostorza... Mam nadzieję, że odpocznie od sędziowania, bo człowieka nerwy tylko biorą. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @floyd: Nie pij już dzisiaj, bo białe myszy zobaczysz... odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jędrzejczyk do rezerw odpowiedz

WarszawskaOchota - 1 godzinę temu, *.orange.pl Poziom gry Jędrzejczyka i Wieteski z meczu na mecz co raz gorszy.

Poziom sędziowania w normie czyli mniej niż zero.

Cieszą 3 pkt, gratulacje ! odpowiedz

Misiek75 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mecz wygrany ale panie Michniewicz, musisz w kolejnym okienku transferowym szukać obrońców, bo to co opieprzają Jędrzejczyk i Wieteska w obronie to jest jakaś farsa i amatorszczyzna, do wywalenia obydwaj z Legii, niestety ich czas się skończył jak nie kartki non stop to wtopy w obronie, ile jeszcze straconych goli bo obrona nie funkcjonuje. Zdecydowanie za dużo tracimy goli, nie pamiętam już dawno meczu na zero z tyłu. Obrona dramat!!!!!! Mecz wygrany, więc za wygraną brawo ale szału nie ma, nadal nieskuteczność. Dużo pracy jeszcze i w następnym sezonie zdecydowanie obrona do wymiany!!!! odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Misiek75: z Rakowem było zero z tyłu odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziękuję Legia. Mamy lidera ⚽️⚽️ To Był fajny dzień.... odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl Brawo! Okazuje się, że można inaczej niż do boku i na Czecha, oby tak dalej. Jeszcze tylko pozbyć się wiadomych szkodników z obrony i jest fajnie.

odpowiedz

AlBundy - 1 godzinę temu, *.plus.pl To jest niepojęte, jak nieodpowiedzialnie gra Jędrzejczyk w tym sezonie. Który to już karny przez niego sprokurowany? Przecież Jimenez potrzebował drabiny by do tego dojść, po co go trzymać, choćby lekko? Czas podziękować Jędrzejczykowi, to jest sabotaż, co on wyprawia. Kostorz ma instynkt snajpera, zobaczyłem to już jak grał w Miedzi. Brak mu trochę przebojowości, pewności siebie, ale wspaniale dziś wykończył i oby tak dalej chłopaku! odpowiedz

