Oceny legionistów za mecz z Górnikiem

Wtorek, 2 marca 2021 r. 08:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz w Zabrzu wystawiliście Luquinhasowi. Występ Brazylijczyka oceniliście na 5,2 w skali 1-6. Wysokie oceny zebrali także Bartosz Kapustka i Kacper Kostorz. Najniższa nota trafiła do Artura Jędrzejczyka - 2,2.







W sumie oceniały 1323 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.



Luquinhas 5,2

Kapustka 4,7

Kostorz 4,5

Boruc 4,1

Szabanow 4,1

Juranović 4,0

Mladenović 4,0

Andre Martins 3,6

Slisz 3,4

Wszołek 3,2

Wieteska 3,2

Gwilia 3,1

Muci 3,0

Rafael Lopes 2,5

Jędrzejczyk 2,2