Z obozu rywala

Górnik przed meczem z Legią

Sobota, 27 lutego 2021 r. 08:13 Maciej Frydrych, Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotę na stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu legioniści zmierzą się z Górnikiem, który zajmuje w tabeli Ekstraklasy 4. miejsce. Będzie to 127. ligowe starcie obu drużyn.



Zabrzanie, w przeciwieństwie to naszego ostatniego rywala jakim była Wisła Płock, nie mogą się pochwalić dobrą passą w tym roku kalendarzowym. Pomimo wysokiego miejsca w tabeli zespół ze Śląska z ostatnich pięciu spotkań (cztery w lidze, jedno w Pucharze Polski), tylko raz odniósł zwycięstwo, a do tego można dodać dwie porażki w ostatnich grudniowych meczach.



W sumie Górnik zgromadził na swoim koncie 27 oczek, jednak do trzeciego Rakowa Częstochowa traci w tym momencie aż siedem punktów. W tabeli za nimi jest niemały ścisk ósma Jagiellonia Białystok traci do nich zaledwie dwa oczka. Do tej pory zabrzanie zdobyli 22 bramki, czyli aż o dziewięć mniej od legionistów, a stracili 20, czyli o jedną więcej.



Górnik nie może być zadowolony ze swoich zimowych przegotowań. Najpierw zespół miał polecieć do Austrii na sparing z Red Bullem Salzburg, a następnie na dwa tygodnie na Cypr. Plany pokrzyżowały im pozytywne testy na koronawirusa, przez co w konsekwencji musieli trenować w Polsce, gdzie pogoda nie należała do najprzyjemniejszych. Podczas ligowej przerwy rozegrali dwa sparingi z klubami ze Słowacji. Najpierw wysoko, bo aż 4-1 ograli AS Trencin, a później zremisowali 2-2 ze Slovanem Bratysława.



Górnik był mało aktywny na rynku transferowym. Uwagę przykuwa jednak Ghańczyk Richmond Boakye. Transfer 28-latka jest uznawany, za jeden z większych, jeśli nie największych hitów transferowych tego okienka w Ekstraklasie. Boakye był zawodnikiem wielu uznanych marek takich jak Juventus FC czy Atalanta Bergamo. Ostatnio reprezentował barwy Crveny zvezdy Belgrad. W barwach klubu z Serbii rozegrał 104 mecze, w których zdobył aż 60 bramek i zanotował 15 asyst. W barwach "czerwono-białych" aż trzykrotnie sięgał po krajowe mistrzostwo. Oprócz niego drużynę zasilili Bartłomiej Eizenchart z GKS-u Bełchatów oraz Jakub Grzesiak z drugiej drużyny. Zimą Zabrze opuścili natomiast Filip Bainović, Wojciech Hajda, Adam Ryczkowski oraz Łukasz Wolsztyński.



Najlepszym ligowym strzelcem Górnika jest Hiszpan Jesus Jimenez, który na swoim koncie ma osiem goli oraz jedną asystę. O cztery trafienia mniej, ale za to trzy asysty zanotował Bartosz Nowak.



Historia



Górnik Zabrze został założony 14 grudnia 1948 roku, jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Do tej pory 14 razy zdobył mistrzostwo Polski, 6 razy Puchar Polski oraz 1 Superpuchar Polski. Wszystkie te sukcesy miały jednak miejsce dość dawno temu. Ostatni raz w lidze zabrzanie okazali się najlepsi w sezonie 1987/88, a puchar wywalczyli w sezonie 1971/71.



Największe sukcesy Górnik notował w latach sześćdziesiątych, gdy seryjnie kolekcjonował tytuły mistrzowskie (od 1961 do 1967 roku). W 1970 roku dotarł do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, w którym przegrał z Manchesterem City 1-2. Jest największy sukces w historii klubu.



Do tej pory Legia mierzyła się z Górnikiem Zabrze 151 razy. Warszawiacy wygrali 65 meczów, 35 zremisowali i zanotowali 51 porażek. Bilans bramek to 231-201 na korzyść legionistów.



Zabrzanie zajmują 4. miejsce w tabeli wszech czasów z 63 sezonami w najwyższej klasie rozgrywkowej. Legia aktualnie rozgrywa 84 sezon w ekstraklasie i zgromadziła o 997 punktów więcej od Górnika (źródło: 90minut.pl)



GÓRNIK ZABRZE - LEGIA WARSZAWA

1 3.95 X 3.56 2 2.02