Browar Błonie sponsorem koszykarzy Legii

Piątek, 26 lutego 2021 r. 10:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj sekcja koszykówki Legii Warszawa ogłosiła współpracę z kolejnym sponsorem, którym został Browar Błonie, lokalny producent piw regionalnych i rzemieślniczych. Browar Błonie to jeden z najnowocześniejszych browarów w Europie oparty na wiedzy specjalistów zajmujących się warzeniem najlepszego piwa. Logo sponsora pojawi się na strojach naszych zawodników już przy okazji dzisiejszego spotkania ze Startem, jak również na bandach LED okalających parkiet w hali na Bemowie.



- Sekcja Koszykówki Legii Warszawa jest w pewnym sensie podobna do minionych lat Browaru Błonie - koszykarze pną się w tabeli ligowej, a my jako dość młody browar, ale mocno zakorzeniony w środowisku mazowieckim, blisko Puszczy Kampinoskiej, mamy cel, aby szybko osiągnąć istotną pozycję na mazowieckim rynku. Naszą podstawową zasadą jest wierność tradycji rzemieślniczych w produkcji piwa. Flagową linią naszych produktów są 'Inne Beczki', bardzo znane na mazowieckim rynku. Wprowadzamy także dość mocno na rynek dwie kolejne linie piwa: Kampinoskie i Polski Folklor, inspirowane tradycjami, historią. Jesteśmy obecni w wielu miejscach w Polsce, pracy wymaga jeszcze rozpoznawalność naszych produktów, stąd też m.in. liczymy na to, że wraz z sukcesami Sekcji Koszykówki Legii Warszawa będziemy mogli również nacieszyć się splendorem - powiedział Tomasz Banaszkiewicz, Prezes Zarządu Browaru Błonie.



Łukasz Sekuła, Wiceprezes Zarządu Sekcji Koszykówki Legii Warszawa podkreślił jak ważne dla klubu jest zaangażowanie lokalnych firm:

- Jak zwykle cieszymy się, kiedy dołączają do nas nowi partnerzy dostrzegający potencjał klubu i to, że współpraca z koszykówką Legii Warszawa może im przynosić wymierne korzyści. To potwierdza skuteczność przyjętej ścieżki rozwoju w tym aspekcie opartej na ogólnopolskich znanych markach, które chcemy rozszerzać o bliskie nam marki regionalne związane z Warszawą i Mazowszem. Browar Błonie to kolejne lokalne przedsiębiorstwo, które do nas dołącza, idealnie i naturalnie wpisuje się w strategiczny rozwój klubu. Mamy nadzieję, że naszym kibicom i sympatykom też spodoba się ta ścieżka i postawienie akcentów na współpracę z mazowieckimi firmami.



Grono Partnerów i Sponsorów Sekcji Koszykówki Legii Warszawa stale się powiększa i rozszerza swoje możliwości biznesowe. Kilka tygodni temu współpracę ze stołecznym klubem przedłużyła Dzielnica Bemowo, a w listopadzie minionego roku z "Zielonymi Kanonierami" związała się firma BYŚ, czołowa firma branży gospodarki odpadami na terenie stolicy.