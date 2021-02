Michniewicz: Temat Wszołka jest zamknięty

Piątek, 26 lutego 2021 r. 11:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

W ubiegłą sobotę Paweł Wszołek źle zareagował w szatni na zmianę w przerwie meczu. Piłkarz dał upust swoim emocjom, a cała sytuacja wyciekła do mediów. Po kilku dniach piłkarz przeprowadził rozmowę z trenerem Czesławem Michniewiczem i panowie doszli do porozumienia.



- Paweł Wszołek oczywiście będzie w kadrze meczowej. Piłka nożna to gra oparta o duże emocje. Czasami te emocje powodują, że człowiek zachowuje się tak czy inaczej. Widziałem wiele sytuacji w światowej piłce, gdzie emocje powodują irracjonalne zachowania. W przypadku Pawła to zachowanie było nieodpowiednie. Wyciągnął z tego wnioski, przeprosił drużynę, wpłacił pieniądze na cel charytatywny i temat jest zamknięty - powiedział Czesław Michniewicz.



- W dalszym ciągu na niego bardzo liczę, bo jest dobrym piłkarzem i bardzo dobrym człowiekiem. Znam go ponad dziesięć lat. Rzadko spotyka się tak profesjonalnych piłkarzy jak on, ale człowiek to tylko człowiek i w emocjach można popełnić błędy. Bardzo podoba mi się reakcja drużyny na tę sytuację. Rozmawiali z Pawłem, wyjaśnili mu pewne rzeczy i bardzo się za nim wstawiali - dodał szkoleniowiec.