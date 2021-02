Brosz: Czeka nas bardzo interesujące spotkanie

Piątek, 26 lutego 2021 r. 12:38 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Utkwiło nam w głowach jesienne spotkanie z Legią Warszawa, ale już trochę czasu od niego minęło. Zespół z Warszawy zmienił się pod wieloma względami. Na pewno będą chcieli prowadzić grę, wymienić dużą liczbę podań, nie boją się wychodzić spod pressingu i atakują dużą liczbą zawodników. Samo to pokazuje, że czeka nas bardzo interesujące spotkanie i na to wszyscy liczymy. Dla nas najważniejsze jest jednak, żeby punkty zostały w Zabrzu - mówi przed sobotnim meczem trener Górnika Zabrze, Marcin Brosz.



- Bardzo chcemy wygrywać, ale też grać widowiskowo, do przodu, ale nie zapominać przy tym o linii defensywy. Na to musimy bardzo zwracać uwagę. Atakujemy wszyscy, ale i bronimy wszyscy. Mam nadzieję, że ten mecz będzie się tak układać, że będzie atrakcyjny, ale wygramy.



- Bierzemy pod uwagę grę czwórką obrońców w tym meczu. Graliśmy już tak i możemy do tego płynnie przejść. Rozważamy zmianę ustawienia, ale też rozwiązania indywidualne.



- Będzie nam w tym meczu brakowało pełnych trybun. Bardzo tego żałujemy, bo gramy u siebie. Takie spotkania wywołują pozytywne emocje. Wszyscy wierzymy, że to już ostatni mecz przy pustych trybunach.