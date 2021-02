Debiut Muciego w Legii

W meczu z Górnikiem Zabrze w barwach Legii Warszawa zadebiutował Ernest Muci . 19-letni Albańczyk pojawił się na placu gry w przerwie, zmieniając Rafaela Lopesa. Przez 45 minut nowemu napastnikowi nie udało się dojść do sytuacji strzeleckiej. Zanotował jeden ważny przechwyt w środku pola, który pozwolił na przeprowadzenie kontry. Widać było, że potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby oswoić się z polską ekstraklasą.

