Rezerwy

Sparing: Legia II Warszawa 4-2 Ursus Warszawa

Sobota, 27 lutego 2021 r. 13:43 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W sparingowym meczu rozegranym w Legia Training Center Legia II Warszawa wygrała 4-2 z Ursusem Warszawa. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po trafieniu Szymona Włodarczyka. Niestety chwilę później boisko z powodu groźnie wyglądającej kontuzji musiał opuścić Ariel Mosór. Po zmianie stron padło aż 5 bramek, a trzy z nich zdobyli podopieczni Tomasza Sokołowskiego.



Od początku drugiej połowy ataki rozpoczęli goście i w 66. minucie doprowadzili do wyrównaniu po strzale Mateusza Baranowskiego. Legionistom udało się jednak ponownie objąć prowadzenie w 73. minucie. Rajd prawą stroną przeprowadził Bartłomiej Ciepiela, a Wiktor Kamiński zmylił bramkarza i strzelił bramkę krzyżakiem. Sześć minut później na 3-1 podwyższył Radosław Cielemęcki, który oddał precyzyjny strzał po ziemi z 18 metrów. W ostatnich minutach szanse na bramki mieli także Gościniarek i Cholewiak, ale minimalnie chybiali. W 90. minucie po dośrodkowaniu Cholewiaka obrońca Ursusa skierował piłkę do własnej bramki, a jeszcze przed końcowym gwizdkiem wynik na 4-2 ustalił Mateusz Muszyński.



Sparing: Legia II Warszawa 4-2 (1-0) Ursus Warszawa

1-0 - 5' Szymon Włodarczyk

1-1 - 66' Mateusz Baranowski

2-1 - 73' Wiktor Kamiński

3-1 - 79' Radosław Cielemęcki

4-1 - 90' (samobój.)

4-2 - 90' Mateusz Muszyński



Legia II: Tobiasz - Wojtysiak (73' Kwietniewski), Mosór (6' Cichocki), Astiz, Konik - Barnowski (46' Negou), Gościniarek, Pierzak (65' Cielemęcki), Warchoł (65' Ciepiela), Cholewiak - Włodarczyk (65' Kamiński)



Strzały: 15 (9) - 6 (3)



Wyniki poprzednich sparingów Legii II:

Legia II 4-3 ŁKS Łódź

Legia II 0-3 Motor Lublin

GKS Jastrzębie 4-3 Legia II

Lech II Poznań 2-0 Legia II

Legia II 5-3 Radomiak Radom

Legia II 1-0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Legia 3-0 Legia II



Plan sparingów Legii II:

06.03. (SO) Legia II - Zawisza Bydgoszcz [LTC]