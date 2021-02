W spotkaniu z Górnikiem Zabrze czwartymi żółtymi kartkami w tym sezonie ukarani zostali Andre Martins oraz Luquinhas . Oznacza to, że pomocników czeka jeden mecz przerwy. Portugalczyka i Brazylijczyka zabraknie tym samym we Wrocławiu, gdzie Legia zagra ze Śląskiem w niedzielę 7 marca.

Rambo - 58 minut temu, *.centertel.pl Od kartki dla Luqiego bym się odwołał, bo o ile w ogóle był tam faul to na pewno nie na kartkę. odpowiedz

Cult King Warsaw - 53 minuty temu, *.252.10 @Rambo: W Legii dyrektory i prezes to cieniasy boja sie oswoje dupy,powinni sie odwolac ale cienko to widze odpowiedz

