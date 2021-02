Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi pokonali dziś 4-2 Polonię Warszawa U19. Legia U17, po słabej I połowie, uległa 2-3 ŁKS-owi Łódź. Zespół U16 zremisował 2-2 z Miedzią Legnica U17. Legia U15 wygrała 4-1 ze starszymi o rok kolegami z Miedzi. Legia U!4 po zaciętym meczu wygrała 2-1 z ŁKS Łódź



Legia Warszawa U18 4-2 (2-1) MKS Polonia Warszawa U19

Gole:

0-1

1-1 35 min. Jordan Majchrzak (as. Łukasz Rytelewski)

2-1 41 min. Jordan Majchrzak z karnego

2-2 62 min.

3-2 83 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Kajetan Staniszewski)

4-2 88 min. Kajetan Staniszewski (as. Bartosz Wicenciak)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 9 (5) - Polonia 4(2)



Legia U18: Sebastian Krejer - Hubert Derlatka, Marcel Myszka, Szymon Bednarz [04], Miłosz Pacek (46' Kacper Imiołek) - Dawid Niedźwiedzki [04], Bartosz Ślendak (46' Michał Kochanowski), Ignacy Dawid (66' Łukasz Rytelewski), Łukasz Rytelewski (46' Bartosz Wicenciak), Kacper Skwierczyński (46' Kajetan Staniszewski) - Jordan Majchrzak [04](46' Dawid Kiedrowicz [04])

Trener: Grzegorz Szoka, II trener (prowadził dziś mecz): Filip Raczkowski



Legia U17 2-3 (1-3) ŁKS Łódź U-17 (2004)

Gole:

0-1 20 min. Jędrzej Zając

0-2 34 min. Jędrzej Zając

0-3 37 min. Adam Król

1-3 41 min. Igor Strzałek (karny)

2-3 71 min. Maksymilian Stangret



Strzały (celne): Legia 14 (7) - ŁKS 8 (5)



Legia: Jan Sobczuk [05] - Marcel Krajewski, Kacper Wnorowski, Tomasz Okulicki, Bartosz Dziemidowicz - Wiktor Puciłowski [05], Sebastian Kieraś, Bartosz Mikołajczyk [05] (46' Szymon Grączewski [05]), Igor Strzałek, Maddox Sobociński (62' Patryk Bek), Maksymilian Stangret [05]

Rezerwa: Jakub Murawski [05], Patryk Winiarski

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia Warszawa U16 2-2 Miedź Legnica U17

Gole dla Legii :

15 min. Filip Borowski (as. Oskar Lachowicz)

26 min. Filip Borowski (as. Maciej Bochniak)



Legia U15 4-1 (2-1) Miedź Legnica U16

Gole:

0-1 4 min.

1-1 9 min. Tomasz Rojkowski (as. Fryderyk Misztal)

2-1 39 min. Fryderyk Misztal z karnego na nim samym

3-1 41 min. Tomasz Rojkowski (as. Oliwier Olewiński)

4-1 78 min. Mateusz Sitek (as. Kacper Bogusiewicz)



Strzały (celne): Legia 19 (8) - Miedź 4 (1)



Legia: Michał Malinowski (64' Miłosz Kaniasty) - Oliwier Olewiński (68' Piotr Zieliński), Rafał Boczoń, Kajetan Pysz (41' Jakub Nędzyński), Jakub Grzejszczak - Piotr Zieliński (41' Mateusz Sitek), Maciej Saletra (61' Kajetan Pysz), Kacper Bogusiewicz, Fryderyk Misztal, Jakub Kowalski, Tomasz Rojkowski (61' Jakub Żewłakow)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 2:1 ŁKS Łódź U14 (2007)

Gole:

1-0 13 min. Aleksander Iwańczyk b.a. (z dystansu)

1-1 45 min. (głową)

2-0 73 min. Stanisław Gieroba (as. Szymon Chojecki)



Strzały (celne): Legia 16(9) - ŁKS 10 (6)



Legia: Jakub Misiewicz - Mateusz Różański, Jan Leszczyński, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maciej Jaroszewski, Stanisław Gieroba, Aleksander Iwańczyk, Michał Reterski, Leon Falecki, Aleks Płoszka, Igor Busz, Dawid Foks, Szymon Chojecki, Kuba Solecki, Kuba Nawrocki, Maciej Jeleński, Konrad Kraska

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko. Zespół prowadził dziś Mateusz Majewski