Ponad 100 osób oddało krew na Legii!

Poniedziałek, 1 marca 2021 r. 12:40 Daruisz Chojnacki

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w sobotę odbyła się kolejna już honorowa zbiórka krwi na stadionie Legii Warszawa. Akcja corocznie organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści przy współudziale Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa. Zbiórka, w której wzięły udział dwa autokary – krwiobusy z RCKiK w Warszawie, rozpoczęła się przed godziną 9:00 i trwała do godziny 14:00.



Szczęście nam sprzyjało, bo wyjątkowo jak na koniec lutego zaskoczyła wszystkich piękna słoneczna pogoda. Jak zawsze krwiodawcy – kibice Legii - nie zawiedli. Do oddania krwi zgłosiło się 118 osób, a krew oddało 101 osób. Łącznie zebraliśmy ponad 45 litrów krwi!



Dla krwiodawców przygotowaliśmy kawę, herbatę, okolicznościowe wlepki oraz imienne podziękowania. W sobotę swoją wizytę zapowiedział kapitan AK Jerzy Nowicki ps. Plastuś (VI Wileńska Brygada WiN), ale niestety z powodów zdrowotnych nie mógł się pojawić. Przekazał za to dla krwiodawców kilkadziesiąt egzemplarzy dopiero co wydanego swojego pamiętnika.



Mamy nadzieję, że przed następną akcją, którą planujemy na koniec maja, zakończą się restrykcje epidemiologiczne i będziemy mogli przygotować więcej atrakcji dla krwiodawców.



Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce. Wielki szacunek dla Was. Specjalne podziękowania dla delegacji kibiców Radomiaka, którzy oddali krew na naszej zbiórce. Do zobaczenia na kolejnej akcji! Jeszcze raz składamy wielkie podziękowania.



Krewcy Legioniści