Plus lutego: Luquinhas

Wtorek, 2 marca 2021 r. 12:38 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W lutym legioniści rozegrali cztery mecze ligowe. Ich rywalami były drużyny Rakowa Częstochowa, Jagiellonii Białystok, Wisły Płock oraz Górnika Zabrze. W Pucharze Polski Legia rywalizowała z ŁKS-em Łódź. Dodatkowo do naszej miesięcznej klasyfikacji dołączyliśmy spotkanie z 31 stycznia z Podbeskidziem Bielsko-Biała.



Bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem początku roku jest Luquinhas, który otrzymał aż sześć plusów. Brazylijczyk w lutym strzelił cztery gole oraz zanotował dwie asysty. Jest najważniejszym ogniwem drużyny. W tym sezonie to już czwarte wyróżnienie dla "Luqiego" w naszej rubryce "Plus miesiąca". Na drugim miejscu z czterema pozytywnymi notami oraz jedną negatywną znalazł się Bartosz Kapustka, który coraz lepiej czuje się w drużynie "Wojskowych". Trzecią lokatę z trzema plusami zajął Filip Mladenović, który wielokrotnie błyszczał w lutym. Cieszy wysokie czwarte miejsce Josipa Juranovicia, który większość meczów rozegrał na nowej dla siebie pozycji.



Luquinhas- 6

Bartosz Kapustka - 4 / 1

Filip Mladenović - 3

Josip Juranović - 3 /1

Artem Szabanow - 2

Artur Boruc - 2

Kacper Kostorz - 2

Paweł Wszołek - 2 / 1

Artur Jędrzejczyk - 2 / 2

Bartosz Slisz - 2 / 2

Rafael Lopes - 1 / 1

Tomas Pekhart - 1 /1

Andre Martins - 1 /2

Igor Lewczuk - 1

Joel Valencia - 1

Kapcer Skibicki - 1

Mateusz Cholewiak - 1

Mateusz Wieteska - 1