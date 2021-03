Legijny wieniec ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych kibice Legii Warszawa złożyli legijny wieniec przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych na warszawskim Bemowie. "Za życia skazani na śmierć, po śmierci na ponad pół wieku zapomnienia. W latach 1944-1963 do krwi ostatniej broniąc niepodległości i integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej - stawiali bezkompromisowy opór rosyjskiemu, komunistycznemu najeźdźcy i jego polskim oraz żydowskim sługusom. Ginęli w nierównej walce, umierali w rozlicznych katowniach" - informują legioniści z grupy OFMC. Cześć i chwała Bohaterom! fot. Michał Wyszyński

quad74 - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak trzymać! odpowiedz

Jan - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Legia Super klub,Super Kibice,prawdziwi Patrioci,Część i Chwała, Bohaterom! odpowiedz

biały - 3 godziny temu, *.centertel.pl Cześć i chwała Bohaterom! Hańba zdrajcom Polski! My, legioniści wychowani na patriotyźmie, kibice Wielkiej Legii, która narodzila się w Polskich Legionach o wolność Ojczyzny walczących zawsze o tym pamiętamy! odpowiedz

siewca plotek - 3 godziny temu, *.futuro.pl Piękna robota. Szacunek! odpowiedz

