Pucharowy Ekspert+ w Fortunie

Poniedziałek, 1 marca 2021 r. 19:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek i środę rozegrane zostaną cztery ćwierćfinałowe mecze Fortuna Pucharu Polski. We wtorek awans do najlepszej czwórki będą walczyły Puszcza z Arką oraz Lech z Rakowem. Dzień później Chojniczanka zmierzy się z Cracovią, a Legia z Piastem.



Sponsor Legii firma Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowała specjalne eksperckie wyzwanie. Do wytypowania są dokładne wyniki każdego z 4 meczów z dodatkową bonusową nagrodą 20 000 zł. W przypadku więcej niż jednego trafienia nagroda główna zostanie podzielona między zwycięzców.



Sprawdź wszystkie kursy dokładne wyniki meczów krajowego pucharu



Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski

02.03. (WT) 14:30 Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia

02.03. (WT) 20:30 Lech Poznań - Raków Częstochowa

03.03. (ŚR) 17:30 Chojniczanka Chojnice - Cracovia

03.03. (ŚR) 20:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice