Piast przed meczem z Legią

Wtorek, 2 marca 2021 r. 11:36 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Piast w lidze zanotował koszmarny początek. Pierwsze zwycięstwo odniósł dopiero w 9. kolejce z Górnikiem Zabrze, przez co wcześniej przez długi okres zamykał tabelę Ekstraklasy. Z czasem gliwiczanie złapali lepszy rytm gry. W dwunastu ostatnich spotkaniach przegrali tylko raz z Wartą Poznań, a dodajmy, że w międzyczasie wygrali w dwóch pucharowych potyczkach. Dobra forma poskutkowała wskoczeniem na 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 24 oczek. Nad ostatnią Stalą Mielec gliwiczanie mają dziewięć punktów przewagi. W lidze zdobyli 24 gole, czyli aż o dziewięć mniej od legionistów, a stracili 22, czyli o dwa więcej.



Puchar Polski rozpoczęli od pojedynku z pierwszoligową Resovią Rzeszów. Piast wygrał pewnie 4-0, a aż dwa trafienia zanotował 18-letni Arkadiusz Pyrka. Na następnym szczeblu turnieju po rzutach karnych ograli Stal Mielec. W 1/8 finału turnieju 2-1 na wyjeździe pokonali Pogoń Szczecin. Póki co gliwiczanie wszystkie pucharowe spotkania rozgrywali na wyjeździe, podobnie będzie tym razem, gdyż czeka ich potyczka w stolicy.



Najlepszym strzelcem Piasta jest ściągnięty latem Jakub Świerczok, który dziewięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Pięć trafień mniej na swoim koncie ma były legionista Michał Żyro, który zanotował również trzy asysty w lidze. Piast nie dokonał żadnych ciekawych wzmocnień w minionym okienku. Do Gliwic trafił z Ruchu Chorzów 20-letni Mateusz Winciersz. Klub opuścił obrońca w przeszłości łączony z Legią, czyli Mikkel Kirkeskov. Duńczyk Duńczyk zasilił drugoligowy niemiecki Holstein Kiel.







Historia



Piast Gliwice został założony 18 czerwca 1945 roku. W Ekstraklasie pierwszy raz zadebiutował 24 maja 2008 roku. Po 63. latach istnienia wreszcie gliwiczanie pojawili się na najwyższym szczeblu rozgrywek w naszym kraju. Ekstraklasą nacieszyli się przez sezon nacieszyli, gdyż w sezonie 2009/10 zajęli ostatnie miejsce i spadli do I ligi. Na szczyt wrócili w 2012 roku - od tego czasu nie przerwanie rywalizują z najlepszymi w Polsce.



Największym sukcesem Piasta jest mistrzostwo Polski, które niespodziewanie zdobyli w sezonie 2018/19. Gliwiczanie do ostatnich kolejek rywalizowali z Legią o to trofeum, po czym mogli świętować mistrzostwo kraju. Wcześniej dwukrotnie grali w finale Pucharu Polski, jednak ani razu nie wygrali najważniejszego spotkania. Najpierw w 1978 roku polegli w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. Pięć lat później okazali się gorsi od Lechii Gdańsk.



Obie ekipy mierzyły się ze sobą 26 razy. Legioniści wygrywali 14 razy, a przegrywali pięciokrotnie, dodatkowo siedem razy padał remis. Bilans bramek to 47-25 na korzyść warszawiaków. Naszym najlepszym strzelcem w tych pojedynkach jest Nemanja Nikolić, który czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Legia nie pokonała gliwiczan aż od pięciu spotkań. Ostatnie dwie potyczki to remis 1-1 i 2-2, a oba spotkana były rozgrywane w stolicy. Wcześniej "Piastunki" trzy razy zwyciężały.







Początek meczu Legia - Piast w środę o godzinie 20:30 przy Łazienkowskiej 3.



LEGIA WARSZAWA - PIAST GLIWICE

