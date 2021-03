Przybył sędzią meczu z Piastem

Jarosław Przybył został wyznaczony do sędziowania meczu 1/4 finału Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa i Piastem Gliwice. W obecnym sezonie arbiter z Kluczborka prowadził 3 spotkania stołecznego zespołu - wszystkie wygrane. Piastowi sędziował czterokrotnie (1-2-1). Na liniach pomagać mu będą Marcin Borkowski i Adam Kupsik, sędzią technicznym będzie Łukasz Kuźma, natomiast w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Mariusz Złotek. Obsada sędziowska 1/4 finału: Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia: Paweł Gil (Lublin) Lech Poznań - Raków Częstochowa: Paweł Raczkowski (Warszawa) Chojniczanka Chojnice - Cracovia: Łukasz Szczech (Warszawa) Legia Warszawa - Piast Gliwice: Jarosław Przybył (Kluczbork) Puchar Polski 2020/2021

Wolfik - 16 minut temu, *.mm.pl Dobrze, że nie Marciniak. Ślepiec na Var, ale na szczęście sędziuje ktoś w miarę normalny. Swoją drogą...mają kur... poczucie humoru. odpowiedz

Raf - 38 minut temu, *.play-internet.pl Frankowski już powinien być w zamrażarce - przynajmniej sędziowskiej, a tu na bezczela posadzili go na VAR... odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kuźwa, żarty sobie z Legii robią. Frankowski znowu na varze. Prezesie Mioduski zacznijcie w końcu działać aby ten drukarz nigdy więcej nie krzywdził Legii. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Szkoda ze nie Frankowski głównym, napewno byłyby większe emocje hehe odpowiedz

tomek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Już przybył? odpowiedz

Piasek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl frankowski na varze :) odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Piasek: Rozbój w biały dzień! odpowiedz

