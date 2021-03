W sobotnim meczu czwartą żółtą kartkę w sezonie otrzymał Luquinhas . Ocena sytuacji przez sędziego Bartosza Frankowskiego była jednak błędna, bo Brazylijczyk nie dotknął rywala. Klub z Łazienkowskiej odwołał się od tej decyzji do Komisji Ligi. Jeżeli decyzja będzie po myśli Legii to Luquinhas będzie mógł wystąpić w niedzielnym meczu we Wrocławiu.

SF - 24 minuty temu, *.tpnet.pl Nie zasluzona kartka co widac na powtorkach wiec odwolanie powinno byc rozpatrzone pozytywnie !! odpowiedz

Walczymy Do Końca! - 30 minut temu, *.144.124 To teraz sie przekonamy,czy mamy wojne z Przesmyckim hu..m jeb,,,m ,jak utrzyma kare to jest skonczony,jak zniesie kartke uratuje stolek..sprytny h.j! odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Frankowski po tym meczu powinien iść na długi urlop. Totalne dno sędziował w jedną jak i druga stronę. I jeszcze do tego powiem że ilość fauli na Luqi jest potwornie duża. W końcu trafi ktoś tego gościa tak że wykluczy go z gry na długa przerwę. odpowiedz

Leśny Dziadek - 47 minut temu, *.centertel.pl @Korda: Jaki urlop, w nagrode? W dyby ido lochu. odpowiedz

Ares - 2 godziny temu, *.chello.pl Frankowski to się nadaje do sędziowania walk kogutów najwyżej odpowiedz

Wolfik - 42 minuty temu, *.mm.pl @Ares: Został wyznaczony do prowadzenia meczów fazy grupowej MME. A my narzekamy, że sędziować nie umie. Pewnie się nie znamy.... odpowiedz

StanLey - 2 godziny temu, *.centertel.pl W środę kolejny rarytas przybył co jeden to lepszy odpowiedz

Podobno inteligentny - 35 minut temu, *.elartnet.pl @StanLey: Czytałem kilka razy Twój wpis i nie ogarniam, o co Ci chodzi. odpowiedz

r - 20 minut temu, *.mm.pl @Podobno inteligentny: sędzia Przybył odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl po co Legia się odwołuje zagra ze Ślaskiem zarobi żółtko i nie zagra z silniejszym Piastem ,Legia bez Brazylijczyka powinna pokonać Sląsk bo wiadomo że z Piastem będzie cięzej odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @bronek49:

Jakim piastem chlopie? Nastepny mecz w lidze jest u siebie z warta a kartki w Pucharze Polski to jest zupelnie inna bajka. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @bronek49: Po Śląsku gramy u siebie z Wartą, a od niesłusznej kartki warto się zawsze odwołać. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl W tym meczu Franek pomylił dyscypliny,między piłka, a koszeniem równo z trawą przez górników, jeżeli kosiarki nie mają z chęcią pożyczę , a kartki dla Lukiego nie powinno być .Ten niby sędzia powtórne egzaminy i sędziowanie w dużo niższej klasie odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.42 Trzeba się odwoływać, od każdej "złej" decyzji sędziów.Po prostu trzeba wydział dyscyplinarny PZPN-u "zasypywać" odwołaniami od kuriozalnych decyzji latających z gwizdkiem. Może , ktoś jak będzie miał za dużo pracy związanej z odwołaniami obudzi się. Przyglądając się pracą sędziów piłkarskich , aby tych najniżej sklasyfikowanych - dla dobra samego PZPN-u wyeliminować. odpowiedz

Ginka - 3 godziny temu, *.chello.pl A ja się grzecznie i cierpliwie pytam: co z legijnym odwołaniem ws. skrócenia kary Pekhartowi?

odpowiedz

Gal Anonim - 3 godziny temu, *.amazonaws.com W końcu ktoś to zobaczył, że nie było faulu , bo pan Żelazko znaczy Stefański nic na ten temat nie powiedział ,a to był kolejny błąd sędziego.Brawo. odpowiedz

Raf - 3 godziny temu, *.play-internet.pl W końcu ktoś w Klubie ruszył dupsko i nawet chce pokazać jaja!!! Czemu nie zrobiono tego w sprawie Tomasa w PP?... odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl W pzpn przede wszystkim powinni zastanowić się nad panem Frankowskim... Ten gość wypacza wyniki meczów. Nie potrafi uzgadniać i potem egzekwować zasad z piłkarzami przez co oni go często ignorują, nie szanują i nie dostosowują do zasad jakich im nikt nie określił. To amator. odpowiedz

L fan - 2 godziny temu, *.chello.pl @jo: w „nagrodę” PZPR wysyła go na Euro młodzieżowe ktoś coś z tego rozumie? odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jakoś tak średnio chce mi się wierzyć w instytucję, jaką jest komisja ligi, delikatnie mówiąc. Oczywiście, że się odwołują super. Bo jak jego drwale kosili to raptem 3 kartki. A tu, w sumie to nawet nie bardzo wiem o co poszło, ale Luqui kartkę dostał. Mogliby się jeszcze od Frankowskiego mongoła odwołać i będzie git. odpowiedz

Dziadek46 - 4 godziny temu, *.47.26 100% prawda odpowiedz

