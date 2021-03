Trening

Pekhart indywidualnie, kontuzja Mosóra

Poniedziałek, 1 marca 2021 r. 19:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po jednym dniu wolnego piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do środowego meczu w Pucharze Polski z Piastem Gliwice. W poniedziałek zespół trenował od godziny 17. Najpierw kilkanaście minut w siłowni, a następnie na boisku. Dla dziewięciu zawodników, którzy rozegrali ponad 45 minut w sobotnim meczu w Zabrzu zajęcia składały się tylko z gry w dziadka i kilku minut biegu. Wraz z tą ekipą ćwiczył Marko Vesović.



W trakcie treningu na murawę wyszedł Tomas Pekhart, który następnie pracował z Łukaszem Bortnikiem. Do treningu z pełnym obciążeniem ma być włączony w środę.



Pozostali rozgrywali krótkie gierki na jednej połówce boiska. Po każdej z nich wykonywane były sprinty równej liczbie straconych bramek.



Niebiescy: Miszta - Hołownia, Gwilia, Skibicki, Cholewiak, Rafael Lopes, Włodarczyk

Różowi: Tobiasz - Rusyn, Wszołek, Kisiel, Muci, Kostorz, Yaxshiboyev



W treningu nie wziął udziału Ariel Mosór. Młody stoper na początku sobotniego sparingu rezerw z Ursusem kontuzji. Jak poinformował Piotr Kamieniecki ze sport.tvp.pl Mosór ma naderwaną torebkę stawową w stopie i czeka go najprawdopodobniej miesięczna przerwa w treningach. Nie trenowali także Artur Boruc, Radosław Cierzniak, Wojciech Muzyk, Joel Valencia i Igor Lewczuk.



We wtorek "Wojskowi" także będą ćwiczyć o godzinie 17, a w środę o godzinie 20:00 zmierzą się z Piastem przy Łazienkowskiej 3.



Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z poniedziałkowego treningu: