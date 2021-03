Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Polsat Sport. Początek spotkania o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. LEGIA WARSZAWA - PIAST GLIWICE 1 1.85 X 3.92 2 4.35

Wukashi - 2 minuty temu, *.orange.pl Piast naprawde nic nie gra. Nie wiem jak to sie dzieje. odpowiedz

Kto zawinił przy golu? - 9 minut temu, *.getfiber.pl Nie mogę oglądać , kto zawinił? Aż się boję odpowiedzi..... odpowiedz

KS - 3 minuty temu, *.inetia.pl @Kto zawinił przy golu?: Wieteska i Ukrainiec. Ograni jak dzieci. odpowiedz

Farme(L) - 10 minut temu, *.virginm.net Ktoś w ogóle słucha tego komentarza? „Naraża się na kontuzje bo holuje piłkę”... powiedz to qurła Messiemu... „w Polsce jest bardzo fizyczna gra”...

Twarda gra to jedno a drwale to drugie...

Przez taka narrację w Polskiej lidze jest jak jest a takie pedały z Polsatu się cieszą... znawcy od 7 boleści!!! odpowiedz

Wariat - 14 minut temu, *.chello.pl dajcie linka wariaty odpowiedz

KS - 10 minut temu, *.inetia.pl @Wariat: Łap. Ale nie wiem czy chcesz to oglądać :P http://strims.world/LegiaWarszawaPiastGliwice.php odpowiedz

Wolfik - 17 minut temu, *.mm.pl Kur... mać. Piast, który ma mega problemy ze dobywaniem bramek w Warszawie oczywiście już strzelił.... odpowiedz

Prezes - 7 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: bo gdzie strzelać i gdzie się przełamać jak nie we Warszawie odpowiedz

Pusia - 18 minut temu, *.vectranet.pl Wszolek na konwiktorska! odpowiedz

SF - 23 minuty temu, *.tpnet.pl Jak nie na boisku to na VAR !!! odpowiedz

Czesio Fryzjer - 26 minut temu, *.play-internet.pl Miszta- Jodłowiec, Czerwiński,Żyro 0:1. odpowiedz

Wwa - 28 minut temu, *.centertel.pl Frankowski na var jaja Przesmycki gra w kulki odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gdzie jest Jaszur ja się pytam.. Przy 2,3 zero mógłby wejść. Smuteczek.. Gość na poziomie Lukinasa poza kadra.. Ehhh takie skrzydła to by było coś.. odpowiedz

Marianek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Koledzy może ktoś podesłać link do meczu. Za pomoc z góry dziękuję. odpowiedz

Lutek - 42 minuty temu, *.play-internet.pl @Marianek: http://assia1.tv/live2/mix-sport/?lang=pl

jo - 9 minut temu, *.tpnet.pl @Marianek: na Ipla masz za 5 zł bez kombinowania. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No to jedziemy z nimi na pełnej.Pozdrawiam odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.52.138 no to czas na kolejną ustawkę - kupon i wieteska dziś w wyjściowym na ŚO, tak więc karny dla Piasta i mecz w czapę, kursy u buka na Piasta spadają odpowiedz

Kowal - 36 minut temu, *.centertel.pl @koneser polskiej piłki klubowej: ja dałem 2 i ze wieteska dostanie czerwona. Za 100 jest 1400 do wyjęcia ;) odpowiedz

On - 1 godzinę temu, *.plus.pl Znow w 10 bo ten wspanialy kapitan Jędrzejczak jest jak kula u nogi odpowiedz

Gramy w jednej z najsłabszych lig w Europie , ale i tak Legia zbytnio w niej nie błyszczy - 1 godzinę temu, *.com.pl Legia w Polsce niczym wielkim nie wyróżnia się ponad resztę drużyn w lidze . Męczarnie niemiłosierne są w każdym ligowym meczu . A w Europie to jesteśmy 100 lat za ... odpowiedz

Zwiecha - 1 godzinę temu, *.com.pl @Gramy w jednej z najsłabszych lig w Europie , ale i tak Legia zbytnio w niej nie błyszczy : no i...? odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Zwiecha: Autor pewnie miał na myśli że inni błyszczą... odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Skład chyba optymalny, ale będziemy mądrzejsi po I poł. odpowiedz

