Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ja rozumiem, 5 slupkow, 3 poprzeczki, przeciwnik, ktory orze boisko. Ani Piast nie oral, a Legia co gorsza znowu nie ma stylu. Niedokladne podania, walenie lbem w mur, brak zgrania i ciagle powrot do korzeni - tragiczne babuki w obronie. I zmiany, ktore nic nie wniosly, bo i nie mialy prawa. Skoro pozyskano rezerwowych z rezerw, w ostatniej chwili, niezgranych z reszta, to sa tego efekty. Smutek i nostalgia za Legia, ktorej juz nie ma... odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Po pierwsze co osiągnął Michniewicz FORNALIK TAKTYCZNIE OGRAŁ Michniewicza. Po drugie jakie Legia zrobiła WZMOCNIENIA. Po trzecie gdzie są środkowi obrońcy, bardzo wąska kadra . Od 5 LAT Legia jest osłabiana, a nie wzmacniana Z kim I z czym do Europy o ile się dostaniemy a tak ogólnie WIELKI WSTYD w tak zasłużonym klubie Panowie ogarnijcie się i popatrzcie prawdzie w oczy odpowiedz

Renzo - 3 godziny temu, *.2.10 Brak słów. Mioduski out! Z tymi swoimi śmesznymi grajkami. odpowiedz

Janko - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No to ciekawe informacje.

Jeżeli Legia przegrywa z zespołem który walczy o utrzymanie w lidze to już paranoja.

Trzymać tak dalej to niedługo Legia będzie przegrywać z Pcimiem.

Górka Kazurka - 3 godziny temu, *.kompex.pl Ciekawe jak Kapitan Miodek się czuje. Dziady jesteśmy panowie niestety. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Taaaa a Bayern też odpadł z Holstein Kiel hihi.Tragedia drużyna razem z boiskiem.Strzałów jak na lekarstwo o celnych już nie piszę.Piast nie grał nic a Legia tragedia.Pozdro. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Szacunek dla Wieteski, że jako kapitan podszedł do kamery po przegranym meczu... kiedy widzieliśmy kapitana po porażce ostatnio tłumaczącego co się stało???

Tylko Kapustka wychodził...

KibicL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No to jeden puchar już jest, teraz czekamu na LM. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kto do Legii sprowadzil tego lysego....Gruzin to jakas totalna pomylka, gosc ktory ani nie potrafi podac, a strzela jakby wlasnym jajem w plot. Antolic przy nim, to byl super gracz. odpowiedz

Wampir - 3 godziny temu, *.centertel.pl I na dobre, czy też nie.

Ja i tak kocham Cię.

W moim sercu tylko jest..

LEGIA WARSZAWA CWKS

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl Pięciu nie umie grać w piłkę, kolejnych pięciu nie umie, ale też m się nie chce . Wczoraj śmiałem się z pyr, ale oni przegrali z Rakowem, który grał, my przegraliśmy z klientami, którzy NIC nie pokazali. Słabo to wygląda. odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.net.pl jak można cieszyć się z przegranej swojej ukochanej drużny?

można jak się ma takiego prezesa i trenera odpowiedz

Mikrus - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejne zakupy Pana Dyrektora potwierdzają jego profesjonalizm.

Nie mamy obrony - Jędza, Wieteska i Ukrainiec do odstrzału. odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.amazonaws.com ***** odpowiedz

SiZ - 4 godziny temu, *.chello.pl Błagam nie wystawiajcie Wieteski!!!! odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.com.pl @SiZ: Dzis był najlepszy,y z obrońców . Nie popełnił błędu a i gola mógł strzelić. odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.orange.pl Hahahahahahahahahaha. Dziękujemy za ten fenomenalny mecz. Dwa błędy Ukraińca i dwie bramki z dupy. Nic totalnie Piast nie pokazał w tym meczu bo nie musiał. Legia rozdaje prezenty. W sumie to bardzo dobrze ze te stadiony zamknięte. Chociaż kasa zaoszczędzona odpowiedz

ziutek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Więcej transferów z rezerw klubów z ukrainy i będzie git! odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Okolo 50 mìnuty Michniewicz wypelnial kupon, na kogo stawial.... odpowiedz

LewLegia - 4 godziny temu, *.net.pl to ukłon czesia dla tych co w sondażach zaznaczają ocenę pracy tego dziada

G - 4 godziny temu, *.interkam.pl Dramat odpowiedz

Ar - 4 godziny temu, *.chello.pl Tak się zdobywa puchar i taki sam będzie mistrz serce boli ale co zrobić żenada odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dziadostwo powrocilo.... odpowiedz

Pjoter - 4 godziny temu, *.knc.pl Kurs na Piasta...i wszystko jasne:) odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net W sumie już tylko sztafeta zostaje...

I co jednak Wietes nie jest najgorszy na boisku... odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.inetia.pl To się nie dzieje na prawdę... Ku*wa mać. Ten klub to jest jakiś jeden wielki monhty pyton... Ja pier.... odpowiedz

Wawa - 4 godziny temu, *.chello.pl Jedza witeska Ukrainiec Miszta

Dno dno dno kompromitacja

Urban - 4 godziny temu, *.virginm.net Trzeci do kolekcji. Qrwa same asy w obronie odpowiedz

CzesioWarchlak - 4 godziny temu, *.kompex.pl Czesiek... dzwon do fryzjera. Bez kitu odpowiedz

cuL⚽️t - 4 godziny temu, *.20.39 wył,nieoglâdam..serce zbyt mocno. ..boli a może uda im sie znowu do remisu doprowadzić?nie nie nieoglâdam szkoda zdrowia ... odpowiedz

KLanik - 4 godziny temu, *.chello.pl ukradliniec chyba czas na ławkę i niech wraca do siebie. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Dziś 2 babola Szabanowa. Babol i Kupon już go nastąwili. odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Haha znów Wieteska znaczy kapitan.. Ta drużyna to dramat... Męczarnie i fart z Górnikiem a teraz z Piastem.. Grają jak parality plus ręcznik Miszta w bramce... odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Tylko nie piszcie, że Szabo się uczy od naszych asów... odpowiedz

Grzywa - 4 godziny temu, *.orange.pl Walczymy do końca! odpowiedz

jo - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Ten pazdzierz Miszta to coś kiedyś obroni czy będą się tam w Legii tasować nad nim a on jest po prostu cienki jak dupa węża. Co w bramkę to gol. odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Teraz wiecie dlaczego ukra nam oddali bez żalu? Hahahahahaha pozamiatał nas dwa razy... odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dno dno dno. Widzę Ukrainiec już uczy się grać od Jedzy. Obrona tego zespołu to jest jakaś kpina. odpowiedz

Boner - 4 godziny temu, *.play-internet.pl No i w ...izdu i wylądował.... odpowiedz

KowaL - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Czukcz zasadzi na 2:1! odpowiedz

WL - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Odzyla nadzieja LEGIO moze teraz ich dopadniemy !!! odpowiedz

BTM - 4 godziny temu, *.telkab.pl Co teraz napiszecie ????? odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Możemy na niego psioczyć ale Lopez trzeci bardzo ważny gol.... odpowiedz

Sobo(L)ew - 4 godziny temu, *.255.243 Poraz kolejny rok bez pucharu co za dramat. Brak Superpucharu, teraz brak Pucharu Polski, jeszcze trochę i Mistrzostwa nie będzie ???????????????? odpowiedz

Bek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Kurna może w końcu wejdzie gość który ogarnia spalonego w przeciwieństwie do Wszolka odpowiedz

T - 4 godziny temu, *.orange.pl Gwilia wszedł............... odpowiedz

Legia, grać k.. mać - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie wierzę. To,co.odstawia dziś Wszołek woła o pomstę do nieba odpowiedz

koczi - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Wszołek jest trampkarzem? on wie co to jest spalony? Stoi chłop przodem do akcji a zachowuje sie jakby grał pierwyszy raz w piłke. Dramat!!! odpowiedz

Bek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Wszołek w ogóle wie co to jest spalony? chłop chyba nie ogarnia co się dzieje na boisku odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Bek: Ślepy jak kret. Soczewek zapomniał. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Miszka wypelniel kupon totka, czy zaklady na mecz... odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net No nie wierzę... Jedza został na ławie... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wygramy 2-1. Jadziem z nimi odpowiedz

GL - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Jak zwykle mecze zaczynamy z Piastem ale mamy nadzieje ze 2 polowie to sie zmieni i rozstrzygniemy w regulaminowym czasie gry, byc moze dogrywka a potem karne i los do LEGII sie usmiechnie - zobaczymy !!! odpowiedz

STARR. 777Y - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @GL: ja starr. y mówię wam nie nakrecajcie sie.skonczyly się dobre czasy.legia spada odpowiedz

Robert Szenfeld - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Komentarzy większa ilość i szukanie winnych . A ja sie znów powtórzę . Miszta nie jest jeszcze gotowy na takie wyzwania . Co leci to w sieci . Troche refleks, troche szczęście , trochę ustawienie, troche intuicja. To ma pierwszy bramkarz, a nie ma niestety żaden ze zmienników na razie. odpowiedz

markus - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Pierwsza połowa FORNALIK OGRAŁ TAKTYCZNIE Michniewicza .Nie od dziś wiadomo że my nie mamy środkowych obrońców odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Jeszcze ten komentarz polsatowskich Bozydarów jaki to zajebisty mecz gra Piast....Kur... jedna akcja z bramką i obrona Częstochowy a oni się jarają jakby grali ciul wie jakie zawody. Gliwice grają jak zawsze, czyli nudę. Mam nadzieję, że przyspieszymy po przerwie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: Piast gra żałośnie. Najbardziej irytuje to, że ich nie potrafimy skarcić. Musimy to wygrać. odpowiedz

jo - 5 godzin temu, *.tpnet.pl W obronie to mamy II ligę i to dolną część tabeli... A swoją drogą to taki Świerczok powinien być pozyskany ale nasz sKAŁting bo jak Piast mógł to przynajmniej kilka klubów też by mogło pod względem finansowym. odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.chello.pl Piast gra totalną padakę. Jeden strzał. jeden gol. Reszta to typea gra na przetrzymanie. Czy my możemy to przegrać?

Wszołek - ten facet nie umie podawać, nie umie centrować. Mladenovic - jakiś wczorajszy. Kapustka - mało aktywny. Co się dzieje? odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Zmęczenie meczem w Zabrzu? Trzeba nowych wpuścić. I Włodarczyka. Może mu się poszczęści. odpowiedz

Trombalski - 5 godzin temu, *.centertel.pl Piast sobie strzelił brameczkę w pierwszych minutach i teraz będzie stawiać autobus do końca meczu.Dostali to co chcieli bo im na to pozwoliliśmy.Jak długo fornalik będzie grać na nosie Legii? Szkoda gadać odpowiedz

Irek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Ha ha ten Szabanowa słaby gracz w Dynamie nie grał,bo słaby,ale w słabej Legii może,polecił go Kędziora co gra w Dynamie odpowiedz

Wesołe Przyśpiewki - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Chrapek pana gra wielkiego,

a fryzjera ma damskiego! odpowiedz

cuL⚽️t - 5 godzin temu, *.20.39 Dziwny mecz,tak grajà jak na ostatnim treningu i nic im nie ...wchodziło ,w drugiej połowie zmiana ustawienia i wpuścić nowych... odpowiedz

Szpakowski - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Już czytam te wywiady...przegraliśmy bo stan murawy nie był idealny.Jakie sukcesy ma Michniewicz? Przecież oprócz nadwagi jego warsztat trenerski okazuje się miernotą.Co w nim widział Pudel hmm z drugiej strony niech płaci to nie moje pieniądze???????????????????????????????????? odpowiedz

Wukashi - 5 godzin temu, *.orange.pl @Szpakowski: ja bym dodal jeszcze pare znakow zapytania odpowiedz

Wukashi - 5 godzin temu, *.orange.pl Piast naprawde nic nie gra. Nie wiem jak to sie dzieje. odpowiedz

Kto zawinił przy golu? - 5 godzin temu, *.getfiber.pl Nie mogę oglądać , kto zawinił? Aż się boję odpowiedzi..... odpowiedz

KS - 5 godzin temu, *.inetia.pl @Kto zawinił przy golu?: Wieteska i Ukrainiec. Ograni jak dzieci. odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.chello.pl @KS: Raczej Mladenovic. odpowiedz

Farme(L) - 5 godzin temu, *.virginm.net Ktoś w ogóle słucha tego komentarza? „Naraża się na kontuzje bo holuje piłkę”... powiedz to qurła Messiemu... „w Polsce jest bardzo fizyczna gra”...

Twarda gra to jedno a drwale to drugie...

Przez taka narrację w Polskiej lidze jest jak jest a ci z Polsatu się cieszą... znawcy od 7 boleści!!! odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net @Farme(L): Moja Pani zwróciła mi uwagę, że ten komentator nie jest zbyt zadowolony z gola i jakoś komentuje jakby nie kochał Legii... sprawdziłem on jest z Zabrza... a ja się dziwię, że mówi o Lukim, że za długo holuje piłkę... odpowiedz

Wariat - 5 godzin temu, *.chello.pl dajcie linka wariaty odpowiedz

KS - 5 godzin temu, *.inetia.pl @Wariat: Łap. Ale nie wiem czy chcesz to oglądać :P http://strims.world/LegiaWarszawaPiastGliwice.php odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Kur... mać. Piast, który ma mega problemy ze dobywaniem bramek w Warszawie oczywiście już strzelił.... odpowiedz

Prezes - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Wolfik: bo gdzie strzelać i gdzie się przełamać jak nie we Warszawie odpowiedz

Pusia - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Wszolek na konwiktorska! odpowiedz

SF - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Jak nie na boisku to na VAR !!! odpowiedz

Czesio Fryzjer - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Miszta- Jodłowiec, Czerwiński,Żyro 0:1. odpowiedz

Wwa - 5 godzin temu, *.centertel.pl Frankowski na var jaja Przesmycki gra w kulki odpowiedz

Syn trenera - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Gdzie jest Jaszur ja się pytam.. Przy 2,3 zero mógłby wejść. Smuteczek.. Gość na poziomie Lukinasa poza kadra.. Ehhh takie skrzydła to by było coś.. odpowiedz

Marianek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Koledzy może ktoś podesłać link do meczu. Za pomoc z góry dziękuję. odpowiedz

Lutek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Marianek: http://assia1.tv/live2/mix-sport/?lang=pl

jo - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Marianek: na Ipla masz za 5 zł bez kombinowania. odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl No to jedziemy z nimi na pełnej.Pozdrawiam odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 6 godzin temu, *.52.138 no to czas na kolejną ustawkę - kupon i wieteska dziś w wyjściowym na ŚO, tak więc karny dla Piasta i mecz w czapę, kursy u buka na Piasta spadają odpowiedz

Kowal - 6 godzin temu, *.centertel.pl @koneser polskiej piłki klubowej: ja dałem 2 i ze wieteska dostanie czerwona. Za 100 jest 1400 do wyjęcia ;) odpowiedz

On - 6 godzin temu, *.plus.pl Znow w 10 bo ten wspanialy kapitan Jędrzejczak jest jak kula u nogi odpowiedz

Gramy w jednej z najsłabszych lig w Europie , ale i tak Legia zbytnio w niej nie błyszczy - 7 godzin temu, *.com.pl Legia w Polsce niczym wielkim nie wyróżnia się ponad resztę drużyn w lidze . Męczarnie niemiłosierne są w każdym ligowym meczu . A w Europie to jesteśmy 100 lat za ... odpowiedz

Zwiecha - 6 godzin temu, *.com.pl @Gramy w jednej z najsłabszych lig w Europie , ale i tak Legia zbytnio w niej nie błyszczy : no i...? odpowiedz

chrisSiekierki - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Zwiecha: Autor pewnie miał na myśli że inni błyszczą... odpowiedz

Korek - 7 godzin temu, *.chello.pl Skład chyba optymalny, ale będziemy mądrzejsi po I poł. odpowiedz

STARR.Y - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Korpek: przecież napisałem że Legia spada.pocośćie tak kazali.VIV LA Piast odpowiedz

