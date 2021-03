Fornalik: Mieliśmy dwie sytuacje i zdobyliśmy dwie bramki

Waldemar Fornalik (trener Piasta): Najważniejszy jest awans do półfinału. Byliśmy bardzo skuteczni. Można powiedzieć, że mieliśmy dwie sytuacje i zdobyliśmy dwie bramki, co oczywiście nas cieszy. Z drugiej gry poprzez organizację gry w defensywie doprowadziliśmy do tego, że Legia nie miała zbyt wielu okazji bramkowych, do czego przyzwyczaiła może swoich kibiców. Padła bramka, był też słupek, ale generalnie staraliśmy się neutralizować Legii, tym bardziej, że dobrze mecz nam się ułożył. Brawo dla drużyny za konsekwencję, za ambicję, za skuteczność oraz za to, że awansowaliśmy do półfinału.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 37 minut temu, *.52.138 Tak jak pisałem przed meczem pod newsem z wypowiedzią fornalika(celowo z małej litery, bo też jest umoczony) kolejny wałek po przegranej u siebie ze Stalą Mielec i na wyjeździe z Podbeskidziem. fornalik niebezpośrednio zakomunikował nawet przed meczem kto wygra mecz, to samo kiedyś powiedział po przegranej Ruchu Ch. u siebie z Polonią Warszawa 0-3 coś w stylu, że wierzy, że ten mecz jego zawodnicy grali czysto(poszukajcie w necie, a się dowiecie). Oddali puchar za 3pkt w lidze tak jak rok temu zrobili to z Cracovią, która dzięki temu podłożyła się w Warszawie i Legia zdobyła mistrza. Długo jeszcze będziecie się emocjonować tymi gangsterami w koszulkach sportowych, którzy dorabiają u buka na ustawianych meczach? Looknijcie też bloga "piłkarska mafia" o korupcji w polskiej piłce - chyba nie sądzicie naiwniacy, że przymknęli jakiegoś pionka "fryzjera" i wszystko jest czyste? Człowiek zawsze był i będzie chciwy i będzie kombinował - nigdy korupcja się nie skończy. odpowiedz

kibolo - 1 godzinę temu, *.orange.pl A w pucharach Riga FC i siemano... "organizacja gry" :D odpowiedz

Pq - 5 minut temu, *.48.86 @kibolo: Legia dzis zawiodla, I sami pilkarze powinni miec pretensje do siebie, Piast co mial to wykorzystal. Taka jest pilka, kazdemu kto z 4 polfinalistow bedzie gral w pucharach bede kibicowal, jako Polskiej pilce odpowiedz

Uyy - 2 godziny temu, *.chello.pl Jesteś trenerskim zerem!!! Sam to przyznałeś odpowiedz

xxx - 45 minut temu, *.centertel.pl @Uyy: nie wiem co ci zrobił Fornalik, ale naucz się ku... szacunku do starszych!

pretensje mozesz mieć do Cześka, bo przegraną z Piastem to jemu zawdzięcxamy!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.