Lavicka: Dobra organizacja gry, pewność siebie i odwaga

Piątek, 5 marca 2021 r. 12:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- W takich meczach, jak z Legią ważne jest, aby być skoncentrowanym i dobrze wykonać swoją pracę. Trzeba zachować balans - nie można tylko się bronić. Potrzeba dobrej organizacji gry w momencie posiadania piłki, trzeba być aktywnym, nie dawać przeciwnikowi przestrzeni na szybkie przejście środkiem boiska. Wiemy, że Legia ma dobrze grających wahadłowych lub bocznych obrońców, jeśli gra czwórką obrońców. Są bardzo mocno nastawieni ofensywnie. Wiemy także, że Legia dobrze utrzymuje się przy piłce, potrafi ją kontrolować, ale my chcemy wykorzystać swoje sytuacje. Po przejęciu piłki będzie okazja do szybkiego ataku. Pracowaliśmy nad tym na treningach - mówi przed niedzielnym meczem trener Śląska Wrocław, Vitezslav Lavička.



- Dobra organizacja gry, pewność siebie i odwaga - to są główne elementy, które mogą pozwolić nam wygrać.



- Analizowaliśmy grę Legii w ostatnich meczach. To jakościowa drużyna, ma jakościowych zawodników na każdej pozycji. Jest bardziej nastawiona ofensywnie. Nie wygrałem jeszcze z Legią. Jest to duże wyzwanie. Zagramy przeciwko liderowi Ekstraklasy. Wiemy, że mecze we Wrocławiu dają moim chłopakom większą pewność siebie. Mam nadzieję, że będziemy odpowiednio skoncentrowani, żeby osiągnąć dobry wynik. Będziemy walczyć o zwycięstwo. Nie będzie kibiców, ale i tak czujemy się dobrze na tym stadionie. Chcemy pokazać, że potrafimy walczyć z każdym.



- Wiemy, że Luquinhas to zawodnik, który doskonale operuje piłką. Jest szybki, robi różnicę i sprawia problemy każdej obronie. Z nami nie zagra, ale Legia ma wielu jakościowych zawodników. Na pewno odpowiednio go zastąpi.



- Mamy kilka problemów zdrowotnych w zespole. Israel Puerto i Maciek Wilusz pracują indywidualnie, ale jest nadzieja, że zagrają. Podobna sytuacja jest z Mariuszem Pawelcem.