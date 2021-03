Jarzębak sędzią meczu ze Śląskiem

Sebastian Jarzębak został wyznaczony do sędziowania meczu 20. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław i Legią Warszawa. W obecnym sezonie arbiter z Bytomia prowadził po jednym spotkaniu obu drużyn. Był to mecz... Legia - Śląsk, który legioniści wygrali 2-1. Na liniach pomagać mu będą Krzysztof Myrmus i Bartłomiej Lekki, sędzią technicznym będzie Tomasz Wajda, natomiast w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Konrad Sapela. Obsada sędziowska 20. kolejki: Wisła Kraków - Górnik Zabrze, sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk, sędzia: Zbigniew Dobrynin (Łódź) Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Raków Częstochowa - Cracovia, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork) Piast Gliwice - Stal Mielec, sędzia: Damian Kos (Gdańsk) Pogoń Szczecin - Lech Poznań, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa, sędzia: Sebastian Jarzębak (Bytom) Warta Poznań - Wisła Płock, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Trampek - 23 minuty temu, *.125.42 Kursy u buka się liczą - w dosłownym tego słowa znaczeniu . Za PP było wysoko i .... buk " wskazał" zwycięzcę. odpowiedz

Ziomek69 - 56 minut temu, *.65.143 Kto to jest!?



Coś czuję, że specjalnie dali jakiś paździerz sędziowski z 1 ligi. Coś czuje, że znowu będzie polowanie na Luqi. Sędzia się pogubi.

Legia złoży wniosek do głównej komisji sędziowskiej a ta go zdegraduje i będzie miała argument, że przejmuje się zdrowiem piłkarzy i reaguje.

A pajac frankowski dalej będzie biegał po ekstraklasowych boiskach. odpowiedz

Buc - 37 minut temu, *.centertel.pl @Ziomek69: Luki nie gra ze Śląskiem za karki. odpowiedz

Ziomek69 - 32 minuty temu, *.65.143 @Buc: A no tak :-) Dzieki za korektę odpowiedz

Kos - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Frankowskiej się przegrzeje procesor, sędziować pod ukochanego Lesia czy przeciwko Legii. odpowiedz

golawic - 47 minut temu, *.centertel.pl @Kos: Dobre:)))) chociaż myślałem, że ten głąb trochę odpocznie od sędziowania odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tmodns.net Biedna Pogon odpowiedz

markus - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @L: Poważnie osłabieni przeciwko ŚLĄSKOWI to jeszcze nie najlepiej trafiliśmy na arbitra odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl A nie Frankowski? odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Panowie spokojnie u buka na kiepskich można obstawiać... odpowiedz

markus - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pusia: Chyba tak odpowiedz

