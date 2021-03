Finał Pucharu Polski ponownie w Lublinie?

W ubiegłym sezonie finałowe spotkanie Pucharu Polski rozegrane zostało na stadionie Arena Lublin. Ówczesna decyzja PZPN spowodowana była obostrzeniami, które funkcjonowały w całym kraju - wynajęcie Stadionu Narodowego dla mocno ograniczonej liczby publiczności nie miało sensów. Spotkanie Cracovii z Lechią obejrzało z trybun zaledwie 3,5 tysiąca kibiców. Tegoroczny finał także najprawdopodobniej rozegrany zostanie w Lublinie. Prezes PZPN kontaktował się już w tej sprawie z prezydentem miasta Krzysztofem Żukiem. Stadion Narodowy cały czas funkcjonuje jako szpital i niemal na pewno nie będzie dostępny. Ponadto nie wiadomo czy do tego czasu w ogóle kibice wrócą na stadiony.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jeśli bez kibiców, to można zorganizować w Płocku... ;) odpowiedz

Jacek Placek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @SEBO(L): a nie lepiej na Agrykoli? odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.orange.pl Zawsze mamy coś takiego jak Stadion Śląski i kilka innych odpowiedz

Pioter93 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Michał: koszt organizacji maczu na stadionie śląskim a w Lublinie to troche różnica. Jak bez kibiców to po co robic na wielkim stadionie? odpowiedz

Gvv - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Michał: sram na śląski . Miliony wyrzucone w błoto. odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Czyżby ktoś walczył o głosy lubelskich baronów na zjazd PZPN? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.