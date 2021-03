Zmarł kibic Legii

Dnia 23 lutego 2021 roku zmarł nasz Brat z trybun - Marek Nowak (znany jako "Zgredzik"), kibic Legii z Bemowa. Od 40 lat pojawiał się na meczach przy ulicy Łazienkowskiej oraz na wyjazdach. Pogrzeb odbędzie się 12 marca 2021 o godzinie 12:30 w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie, po czym nastąpi złożenie prochów do grobu. Niech Ci ziemia lekką będzie. Do zobaczenia w sektorze Niebo.

