Legia do szefa Kolegium Sędziów: Nie chcemy więcej Frankowskiego

Legia Warszawa wystosowała pismo do przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN Zbigniewa Przesmyckiego , w którym prosi o oficjalne merytorycznie stanowisko odnośnie pracy składu sędziowskiego podczas meczu z Górnikiem Zabrze. Klub z Łazienkowskiej wymienił w szczególności następujące sytuacje: - brak drugiej żółtej kartki dla Erika Janzy w związku z sytuacją z 39. i 40. minuty po tym jak zawodnik Górnika Zabrze w sposób brutalny sfaulował Luquinhasa - żółta kartka dla Luquinhasa w 57. minucie meczu w sytuacji gdy zawodnik nie atakował Michała Koja; - brak żółtej kartki dla Przemysława Wiśniewskiego w 58. minucie za za w pełni zamierzony faul na Luquinhasie, w sytuacji w której zawodnik ten nie był zainteresowany piłką. "W świetle wydarzeń, do jakich dochodziło podczas meczu oraz permanentnych niesportowych ataków zawodników Górnika Zabrze na Luquinhasa, na które w naszej opinii przyzwolenie dawał sędzia główny pan Bartosz Frankowski, prosimy o informacje jakie działania podejmuje pan przewodniczący oraz Kolegium Sędziów PZPN, aby sędziowie odpowiednio surowo i zgodnie z przepisami karali takie zachowania i chronili zawodników chcących grać w piłkę nożną w oparciu o posiadane umiejętności techniczne. Każdy zawodnik zasługuje na takie samo traktowanie i ochronę sędziów, natomiast w tym meczu po raz kolejny najbardziej atakowany był Luquinhas, który jest zresztą najczęściej faulowanym zawodnikiem w PKO Bank Polski Ekstraklasie" - czytamy w piśmie klubu. Legia poprosiła o ujawnienie oceny przyznanej Frankowskiemu za ten mecz i wnioskuje o niewyznaczanie tego arbitra przy ustalaniu składów sędziowskich na mecze Legii Warszawa w sezonie 2020/2021. "Z rosnącym niepokojem obserwujemy coraz częstszą pobłażliwość sędziów w stosunku do brutalnych i niezgodnych z zasadami fair play zagrań. Uważamy, że to jest niezwykle szkodliwe ze względu na potrzebę ochrony najbardziej utalentowanych zawodników, a także i przede wszystkim dla rozwoju całego polskiego futbolu, w którym powinno promować się w szczególności zawodników zaawansowanych technicznie i pokazujących na boisku wysoką jakość piłkarską. Wierzymy, że kwestia ta powinna stać się tematem do dyskusji w gronie najważniejszych osób odpowiadających za poziom i przyszłość piłki nożnej w Polsce - pisze prezes Legii Dariusz Mioduski .

Adam - 3 minuty temu, *.chello.pl Mam pytanie ogólne do PZPN ,oraz Kolegium Sędziów czy w ogóle komuś zależy na odpowiednim poziomie gry w piłkę nożną,czy po prostu uwielbiacie to barachło typu np.łamacza nóg Tośka,czy miernot sędziowskich.Dziwię Panu Bońkowi który zna się na dobrym sędziowaniu,a toleruje ten syf.oczekuję zmian dośc tych nieudaczników. odpowiedz

SF - 7 minut temu, *.tpnet.pl Wreszcie doszlo do tego co mialo nastapic wiec liczymy bedzie zmiana na lepsze a czas pokaze bo bylo juz dosyc takiego sedziowania ! "LEGIA " !!! odpowiedz

RAFAL - 20 minut temu, *.vectranet.pl Sędzia Frankowski już pokazał w Meczu Radomiaka jak sędziował i wyciągnął karnego z kapelusza.Ten sędzia powinien sędziować ligę okręgowa .Zawiesić drukarza i niech jeszcze przeprosi publicznie za to co zrobił.Nastepny mecz i znów musiał się pokazać jaki on jest ważny.Brawo prezes za to pismo.Tsk trzymać.Pozdrawiam. odpowiedz

Brawo - 23 minuty temu, *.99.7 Własnie tak nie chcemy Frankowskiego na meczu jak i w Warszawie odpowiedz

Cichy - 24 minuty temu, *.toneticgroup.pl Brawo ! Jeśli sami nie będziemy się szanować nikt nie będzie szanować nas. Niech w końcu ktoś kopnie w dupsko tę bandę bezkarnych drukarzy wypaczających wyniki rywalizacji. odpowiedz

SK65 - 30 minut temu, *.szpitalmadalinskiego.pl Jak przyjedzie do Warszawy to trzeba go odpowiednio przywitać drukarza pieprzonego , oklepać ryj to się nauczy bezstronnie sędziować. odpowiedz

lob - 38 minut temu, *.chello.pl Wreszcie toruński, czarny diabeł dostanie za swoje..........Brawo Panie Mioduski......dojechać na całego tego pseudo sędzinę............ odpowiedz

Po(L)ubiony - 41 minut temu, *.chello.pl Właściwa reakcja! Nie ma się co certolić, w przeciwnym razie, zabiorą nam Mistrza przy stoliku. Kładzenie uszu po sobie, to jawne przyzwolenie na kanty! odpowiedz

Bodek - 52 minuty temu, *.virginm.net Obawiam się, że ten list może przysporzyć więcej kłopotów niż pożytku. Sędziowie są jak mafia, trzymają ze sobą. Teraz może się zacząć sędziowanie przeciwko Legii w każdym meczu. Obym się mylił. odpowiedz

Głos rozsądku - 47 minut temu, *.orange.pl @Bodek: Fakt, że to mafia drukarzy, ale wszechobecne kamery itd. już nie pozwolą na takie rzeczy, trzeba podchodzić realistycznie do rzeczy. To nie szalone lata 90. odpowiedz

Cichy - 17 minut temu, *.toneticgroup.pl @Bodek: jak pokazuje historia można pokonać i mafie lub jej przywódców . Pewnie na 100% na ich miejsce pojawią inni ale trzeba próbować, nie można patrzeć na bezkarność tych którzy godzą w nasz Klub ! odpowiedz

Gall1916 - 6 minut temu, *.13.87 @Bodek: no to nic się nie zmieni, przecież w każdym meczu jest sędziowanie przeciwko naszej drużynie. Zakładając, że sędzia (w wyniku umyślnego działania lub nieumyślnych błędów będących częścią piłki nożnej) może być stronniczy w stronę rywali/neutralny/stronniczy w stronę Legii, kiedy ostatni raz było to ostatnie?



W piśmie powinno też znaleźć się pytanie czemu w swojej karierze sędzia Frankowski sędziował Legię 54 razy gdzie następne drużyny to 34, 33, 32, 30 meczów? Tak to się powinno rozkładać. Tym bardziej, że w tym sezonie na 24 mecze sędzia Frankowski brał udział w 12 meczów Legii, nie wspominając ile z nich przekręcił. odpowiedz

floyd - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Wiadomka, ze gowno to da, ale dobrze ze to pismo powstało. Nie wierzez zasady w spiski sędziowskie, ale Frankowski przesadza, robi wrażenie ze faktycznie nas nie lubi.

Ale będąc obiektywnym, to

Pismo powinien przeczytać Również Jędrzejczyk ponieważ powoli staje się brutalem na miarę Wasilewskiego. odpowiedz

KasztanoRonaldo - 24 minuty temu, *.play-internet.pl @floyd: Brakuje mu szybkości i żywotności wiec ratuje sie faulem. Sam gram na tej pozycji oczywiscie na szczeblu mocno amatorskim i wiem co to znaczy grać przeciwko szybszemu napastnikowi. Jedza nie potrafi sie ustawić. Lewczuk braki szybkosciowe nadrabia troche ustawiwniem wiecej myśli Artur jak nie daje rady to od razu idzie łokieć albo skrobanie po kostkach. Co nie zmienia faktu ze obaj nadaja sie najwyżej do płockiej Wisły pokopac z Rzeźniczakiem ten sam poziom odpowiedz

KasztanoRonaldo - 22 minuty temu, *.play-internet.pl @KasztanoRonaldo: zwrotnosci* odpowiedz

floyd - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @KasztanoRonaldo: Szczerze rozbawił mnie Twój nick, pozdro! :D odpowiedz

sn - 57 minut temu, *.chello.pl do grzesiek:



Na tą chwile wygląda na to, że Ty nie masz pojęcia o piłce nożnej, skoro się w tym tonie wypowiadasz.

Poziom sędziowski tego meczu aż bił po oczach - bardzo dobrze, że spotkało się to z oficjalnym pismem, tym samym zwróceniem uwagi - może ktoś zwróci uwagę na to, że pan sędzia ma problemy ze wzrokiem. odpowiedz

sas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl ten pan powinien być sedzią w trybunale konstytucyjnym tam można odp... jaja i nikt nie zwraca na to uwagi odpowiedz

OBOP - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl @sas: kolejny POpapraniec odpowiedz

r - 4 minuty temu, *.99.7 @OBOP : Stop Polityce na tym forum odpowiedz

Agra - 1 godzinę temu, *.120.67 Czarne owce po to sa na boisku zeby chronic pilkarzy, tego nie robia wiec niech nie oczekuja innego traktowania przez kibicow. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jako kibic Legii mimo wszystko wybuchłem śmiechem.

Nasz właściciel nigdy nie miał, nie ma i nie będzie miał pojęcia o piłce nożnej nawet po 50 latach prezesury. odpowiedz

L - 55 minut temu, *.inetia.pl @grzesiek: nie musi miec wazne ze wyjdzie to na dobre Legii. odpowiedz

dino - 47 minut temu, *.vtelecom.pl @L:

Na razie wychodzi 170 mln długu odpowiedz

Po(L)ubiony - 44 minuty temu, *.chello.pl @grzesiek: teraz "wybuchłeś"? odpowiedz

sw - 24 minuty temu, *.net.pl @grzesiek: Ty nie jesteś kibicem Legii, tylko idiotą śmiejącym się bez powodu. odpowiedz

Lok - 1 godzinę temu, *.228.112 Coś jest nie tak w sędziowaniu p. Frankowskiego podczas meczów Legii na przestrzeni kilku lat (nieprzychylna podświadomość?). odpowiedz

Pepe - 1 godzinę temu, *.36.191 Bardzo dobrze. Dosyć amatorki wśród sędziów. odpowiedz

