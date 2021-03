Komentarze (10)

qbak - 35 minut temu, *.99.7 Pewnie nie jednemu po zobaczeniu tych zdjec lodyga uniosła sie ;p odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl podkoszulek za ...80 zł, no normalnie promocja! ; )))



Ceny z kosmosu, to coś bez nadruku kosztuje 20zł.... ile marży zdziera Legia ... 300 % ????



Trochę przyzwoitości, byłyby po 40zł to każdy by kupił. odpowiedz

do oLaf - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @oLaf: Marża nie może być wyższa niż 100%. odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl @oLaf: Dla Ciebie drogo ale dla niektórych w klubie świat widać wygląda inaczej. No ale jak się na co dzień wpieprza homara z kawiorem, policzki i ośmiorniczki na biznesowych lunchach to nic dziwnego, że t-shirt za 150 zeta to norma. odpowiedz

r - 3 godziny temu, *.99.7 Ciekawe kiedy bedzie figlarna bielizna z pod znaku Legii can't wait :) odpowiedz

... - 4 godziny temu, *.68.151 Normalnie szkoda byloby rozbierac ta modelke ;o))))) odpowiedz

Brat - 4 godziny temu, *.chello.pl Ja pie... 189 zł za bluzę z kapturem - czy kogoś pogrzało? Jakość bluz made in Legia sprawia, że taka cena jest co najmniej o 1/3 za duża!

Czy ktoś w tym klubie zrozumie wreszcie, że dając normalną cenę sprzedadzą więcej tego towaru? odpowiedz

golawic - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Brat: widocznie zainteresowanie jest na tyle duże, że nie muszą schodzić z ceny. Co zostanie to wyprzedaż i po sprawie. odpowiedz

Brat - 3 godziny temu, *.chello.pl @golawic: no to zależy ile wyprodukowali bluz, ale to chyba nie jest limitowana seria, żeby się miała rozejść jak ciepłe bułeczki tak jak np. komplet wiśniowych koszulek. Gdyby cena była adekwatna do jakości i możliwości finansowych również mniej zamożnych kibiców, to zainteresowanie też byłoby większe. odpowiedz

grzesiek - 47 minut temu, *.centertel.pl @golawic: zainterwsowanie nie jest duze. Po prostu wlasciciel ma gdzies ten sklepik. Przychody z tego sklepiku to pewnie jakis 1% przychodow Legii? Albo i mniej odpowiedz

