Arka, Raków, Piast i Cracovia w półfinale Pucharu Polski

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl Raków, Arka, Cracovia awansowały bo coś grały, Piast jedynie wylosował dziką kartę pod postacią Szabanowa. odpowiedz

Olo - 3 godziny temu, *.chello.pl A komentatorzy na tej stronie jak zwykle się zbłaźnili. Apeluję - ludzie, trochę pokory w życiu się przydaje by nie wyjść na idiotę. odpowiedz

TOP! 1 ! Z KOMENTARZY - 6 godzin temu, *.20.39 Będziecie kartofle cierpieć za 1993 rok ,93 razy w 93minucie odpowiedz

wwwojtecky (L) - 7 godzin temu, *.netfala.pl A Kosecki już w Cracovi asystuje.

Do boju Legio! odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @wwwojtecky (L): zawsze mialem go za calkiem dobrego pilkarza jak na polskie warunki odpowiedz

Rambo - 13 godzin temu, *.centertel.pl Zdjęcie zacne, ale najpierw my dziś przejdźmy Piasta ;)

Do Redakcji lub zorientowanych: Czy dziś będzie wiadomo co z kartką Luqiego? Komisja chyba zbiera się w czwartki ale może coś pokręciłem. Pyram w kontekście jego gry dziś. odpowiedz

Matigol - 10 godzin temu, *.orange.pl @Rambo:

Kartki w lidze nie liczą się do PP. To tak jak z Pekhartem - w PP dostał czerwień więc pauzuje TYLKO w rozgrywkach PP, w lidze może grać. odpowiedz

Rambo - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Matigol: Wiem, wiem, że PP i liga to dwie osobne kartoteki :) pytałem w kontekście tego, że jeśli Komisja Ligi nie uzna odwołania to Luqi pauzuje w lidze i pewnie dziś zagra, bo odpocznie w niedzielę. Ale już wiemy, że i on nam nie pomógł. Z taką obroną jak widać nawet PP nie da się wygrać. odpowiedz

dejne3 - 14 godzin temu, *.199.66 U kartofli na ten moment limit fartu się wyczerpał , już z Radomiakiem powinni odpaść w PP.



Będziecie kartofle cierpieć za 1993 rok ,93 razy w 93minucie odpowiedz

SF - 15 godzin temu, *.tpnet.pl W koncu musimy odeslac Piasta po ostatnich niepowodzeniach ! LEGIA 2-1 Piast ! Powodzenia LEGIO i awansu !!! odpowiedz

WSL - 15 godzin temu, *.tpnet.pl O co teraz bedzie walczyl Lech ? O mistrzowstwo Poznania !!! odpowiedz

TBox - 5 godzin temu, *.centertel.pl @WSL: Lech zawsze walczy o to samo - jak uda się wygrać z Legią to są już mistrzem ;) odpowiedz

Traktorzysta z Chojnic - 1 godzinę temu, *.plus.pl @WSL: a my o co będziemy walczyć ?!? odpowiedz

Brat - 16 godzin temu, *.chello.pl Piękna okolicznościowa grafika. :-) odpowiedz

oLaf - 14 godzin temu, *.vectranet.pl @Brat: o tak, na koszulkach powinni sobie wydrukować!! ; )) odpowiedz

Lfan - 17 godzin temu, *.tpnet.pl W Pucharze Polski nie ma już mocnych drużyn ;) odpowiedz

Wolfik - 17 godzin temu, *.mm.pl Wczoraj wygrywali goście. Dziś pora na zwycięstwa gospodarzy :). odpowiedz

starszy - 17 godzin temu, *.plus.pl Często narzekamy na naszych , ale ci w krainie kwitnącej bulwy to dopiero mają jaja. odpowiedz

Pawciu - 18 godzin temu, *.net.pl Patrzac na wczorajszy mecz Lecha i gre Salamona w obronie to chyba nad nami czuwala opatrznosc boza ze nie trafil do Legii odpowiedz

Po(L)ubiony - 18 godzin temu, *.chello.pl Porażka pyr, wygrana Rakowa, to dla nas dobra nowina. Dobra, bo teraz pyry, by dostać się na pudło, będą zmuszeni grać wszystkie mecze serio, a nie tylko ten jeden z nami, a pozostałe odpuszczać. Raków jest groźnym konkurentem do MP, dlatego lepiej, że musi grać na dwóch frontach. Tylko Legia! odpowiedz

Wolfik - 17 godzin temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Raków ma jasny cel na ten sezon - finał PP. Co do ligi to chcą zająć najwyższe miejsce w historii ich występów w ex na 100-lecie istnienia klubu. Czy będą liczyć się w walce o mistrza? Z pewnością tak. Dlatego dobrze się stało, że ugraliśmy na nich 6 pkt, bo to jednak niewygodny rywal a my tych wyjazdów mamy trochę. Najważniejsze jednak to uniknąć wpadek u siebie. Ten Mielec w ostatecznym bilansie może mieć jakieś znaczenie i nie wolno dopuścić do jego powtórki. odpowiedz

Tomek - 16 godzin temu, *.113.189 @Wolfik: Mielec i Podbeskidzie. W tych meczach nie mieliśmy prawa stracić nawet punktu ale jak zwykle gwiazdeczki się popisały i z 6 możliwych zdobyły całe zero. Dzisiaj te 6 punktów więcej to 10 punktów przewagi w tabeli i wielki margines błędu...a tak jeszcze trzeba mocno spoglądać się za siebie odpowiedz

Ding - 19 godzin temu, *.chello.pl Zdjęcie jakoś nie nawiązuje do tematyki artykułu. odpowiedz

leszek - 03.03.2021 / 01:50, *.chello.pl W tym Posnaniu to chyba za mało Lecha piją skoro tak słabo im idzie... odpowiedz

1909 - 21 godzin temu, *.media.pl @leszek: po co się podniecasz Słowikami... Nie patrzmy na innych Tylko Legia!!! odpowiedz

(L)egia - 03.03.2021 / 00:57, *.virginm.net O jaki biedny leszek... odpowiedz

Yeti - 02.03.2021 / 23:52, *.vectranet.pl W posraniu już mają ku.wy dość hehe:-) Brawo Raków! odpowiedz

Szymon - 22 godziny temu, *.chello.pl @Yeti: znowu? Ha ha ha odpowiedz

miron - 02.03.2021 / 23:43, *.plus.pl Jeszcze tylko jutro Legiunia i będzie ok a w Posraniu już mają dość haha odpowiedz

No - 02.03.2021 / 23:37, *.virginm.net No to final Rakow Legia odpowiedz

