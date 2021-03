Gutkowski 20. w Budapeszcie

W Budapeszcie odbyły się halowe zawody międzynarodowe w pięcioboju nowoczesnym, w których wzięło udział dwóch zawodników Legii. Daniel Ławrynowicz niestety odpadł w eliminacjach, zaś Łukasz Gutkowski z drugiego miejsca w swojej grupie kwalifikacyjnej, awansował do finału. W nich ostatecznie zajął 20. miejsce. Legionista w pływaniu uzyskał czas 2:01,59 min., o ponad minutę lepszy niż w eliminacjach i po pierwszej konkurencji plasował się na miejscu 11. W szermierce Gutkowski wygrał 14 pojedynków, zdobywając 184 punkty, a na parkurze dzięki bezbłędnemu przejazdowy uzyskał 300 punktów i do biegu ze strzelaniem przystępował z 20. pozycji. Przyzwoity wynik w biegu ze strzelaniem sprawił, że legionista minął metę jako 20. Zwyciężył Niemiec, Patrick Dogue. Za 3 tygodnie w Budapeszcie odbędą się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata.

syrenka - 5 godzin temu, *.orange.pl Cieszy mnie każde pojawienie się Legionistów na międzynarodowej arenie. Tych, którzy są dziś w Legii i którzy byli wczoraj. Wczoraj były urodziny Pana Kazimierza Górskiego, w sobotę Iga Świątek wygrała turniej tenisowy, a jeszcze niedawno czytałem tutaj Iga śmiga! Stary już jestem coraz mniej rozumiem odpowiedz

