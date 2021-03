20. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (4)

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl L.Ojrzynski na trenera LEGII a czy Cz.Michniewicza bedzie chciala Stal M. ?!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gramy bez Luqiego, Martinsa, Pekharta i z Shabanovem(?), którym CM711, wytarł podłogę na konferencji. Tylko cud, da nam zwycięstwo. Ale i z tym będzie trudno, bo to nie Ojrzyński. odpowiedz

WL - 4 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO walczymy czas skonczyc z taka sytuacja odnosnie gry ! Slask 1-2 LEGIA ! "L"!!! odpowiedz

Felek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Nie chce mi się oglądać tej żenady... odpowiedz

