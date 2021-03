20. kolejka Ekstraklasy. W Warszawie +7

Od piątku do poniedziałku rozgrywane są mecze 20. kolejki Ekstraklasy. Na początek Wisła Kraków zremisowała z Górnikiem. W sobotę Podbeskidzie podzieliło się punktami z Lechią, Zagłębie pewnie ograło Jagiellonię, a Raków tylko zremisował z Cracovią. W niedzielę Piast wygrał ze Stalą, a Pogoń przegrała z Lechem, co wykorzystała Legiia, która wygrała ze Śląskiem i powiększyła przewagę nad wiceliderem do 7 punktów. Na zakończenie kolejki Warta podejmie Wisłę Płock. 20. kolejka: Wisła Kraków 0-0 Górnik Zabrze Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin 3-0 Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa 0-0 Cracovia Piast Gliwice 2-1 Stal Mielec Pogoń Szczecin 0-1 Lech Poznań Śląsk Wrocław 0-1 Legia Warszawa Poniedziałek 08.03. godz. 18:00 Warta Poznań - Wisła Płock (C+ Sport) 1 3.10 X 3.10 2 2.62 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie ma to jak LEGIA jak gra to gra ale wygrywa !!! odpowiedz

Starykibol - 20 godzin temu, *.centertel.pl No i rozpoczęła się piłkarska uczta haha paprykarze vs drezyniarze 0:0 odpowiedz

miron - 22 godziny temu, *.play-internet.pl A frankowska w rozterce czy sędziować pod ukochaną amice ale wtedy punkty dla Legiuni ciekawe spotkanie będzie (L) odpowiedz

AAA - 07.03.2021 / 09:48, *.chello.pl Do Darek:a co Ciebie tak interesuje jakiś Starzyński?

Pomyliłeś chyba portale... odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.mm.pl @AAA: Niczego nie pomylił.To miejsce do komentowania konkretnej kolejki. Nie wiem po co te zaczepki... odpowiedz

Darek - 21 godzin temu, *.t-ipconnect.de @AAA: Chciałem na tym przykładzie pokazać poziom naszej dupoklasy.Jak my byśmy tak pracowali w swojej pracy to po 2 tygodniach byśmy wylecieli z niej na zbity pysk.A kolo do tego jest tam gwiazdą.

Pózniej nasze kluby w eliminacjach europejskich pucharow odpadają w pierwszej rundzie.No i mamy 30 ligę w europie dzieki takim wirtuozą futbolu jak Starzyński,których w naszej dupoklasie jest na pęczki. odpowiedz

Darek - 07.03.2021 / 03:48, *.t-ipconnect.de Poziom naszej dupoklasy.Starzyński ma 3 sytuacje sam na sam w polu karnym i nie pilnowany przez nikogo strzela obok bramki.Dopiero za 4 razem strzela gola.I to wystarcza by być gwiazdą w lubinie.W walce o europejskie puchary jedna taka niewykorzystana sytuacja jak Starzyńskiego czy jeden babol Wieteski i odpadamy z dalszej gry.Do póki nie wbijemy tego sobie do łba do póty 3 runda eliminacji do europejskich pucharów będzie dla nas szczytem możliwości. odpowiedz

Wolfik - 06.03.2021 / 13:07, *.mm.pl Po trafieniu zwycięstwa Warty, kusi mnie żeby znowu postawić na porażkę Piasta w lidze. I znowu coś czuję, że Piast tego meczu nie wygra... :)



Co na to Kolega Vadisodidja??? :). odpowiedz

dino - 06.03.2021 / 23:32, *.vtelecom.pl @Wolfik:

To nie lepiej grać w totolotka? ???? odpowiedz

Wolfik - 18 godzin temu, *.mm.pl @dino: W tololotka nie gram. U buka zresztą też. Dziś nie trafiłem, chociaż do przerwy.... :). odpowiedz

G79 - 05.03.2021 / 19:49, *.47.36 jesteśmy Liderem a tutaj lament jakbyśmy walczyli o awans do mistrzowskiej ósemki. Idziemy po Mistrza i jeszcze źle. W dupach się poprzewracało kibicom sukcesu . Kiedyś o takiej dominacji w lidze mogliśmy tylko marzyć. Legia Mistrza Auuuu odpowiedz

Darek - 05.03.2021 / 15:35, *.t-ipconnect.de Pytanie czy puszczą ten mecz u buka czy dopiero nastepny z Wartą?Bo zawsze na beniaminków jest duży kurs i się lepiej opłaca prawda panie Jedrzejczyk?

Ile razy już mieliśmy dziwne wyniki w meczach z Termaliką czy Podbeskidziem.Przypadek? odpowiedz

Po(L)ubiony - 05.03.2021 / 15:45, *.chello.pl @Darek : Z Wartą pewnie będzie 0:1 i bramce straconej z karnego. odpowiedz

SF - 05.03.2021 / 13:56, *.tpnet.pl L.Ojrzynski na trenera LEGII a czy Cz.Michniewicza bedzie chciala Stal M. ?!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 05.03.2021 / 13:09, *.chello.pl Gramy bez Luqiego, Martinsa, Pekharta i z Shabanovem(?), którym CM711, wytarł podłogę na konferencji. Tylko cud, da nam zwycięstwo. Ale i z tym będzie trudno, bo to nie Ojrzyński. odpowiedz

Wolfik - 05.03.2021 / 20:56, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Bedzie ciężko, Śląsk nie zwykł przegrywać u siebie. Ale też nie grają niczego wielkiego. Ciekawy jestem z kogo treneiro zestawi obronę i jak zagrają w kontekście ostatniej porażki.



Zachowania Michniewicza nie rozumiem. Jeśli miałby jakieś uwagi powinien to załatwić w zaciszu szatni. Generalnie od jakiegoś czasu za dużo gada. I nie za mądrze, niestety. odpowiedz

WL - 05.03.2021 / 10:39, *.tpnet.pl LEGIO walczymy czas skonczyc z taka sytuacja odnosnie gry ! Slask 1-2 LEGIA ! "L"!!! odpowiedz

Felek - 05.03.2021 / 09:12, *.netfala.pl Nie chce mi się oglądać tej żenady... odpowiedz

L - 06.03.2021 / 10:11, *.chello.pl @Felek: To nie patrz w lustro. I po problemie. odpowiedz

Jano - 06.03.2021 / 12:01, *.orange.pl @L: oplułem monitor :) kilka jakże celnych słów! odpowiedz

